U. de Chile prepara la inminente salida de esta figura: “Está dolido, no va a continuar”

Cristopher Toselli no está conforme en Universidad de Chile y por ello su adiós es cosa de tiempo. Será al término de esta campaña.

Universidad de Chile comienza a planificar su siguiente mercado de fichajes. En tal período, todo indica que la escuadra azul se despedirá de un relegado jugador. ¿De quién se trata?

Según informa Radio Cooperativa, ese es el caso de Cristopher Toselli. El portero ha perdido protagonismo y la postura del club fue evidente durante el último libro de pases: buscar a otro guardavallas.

Por ello, si el panorama no cambia drásticamente, el experimentado arquero de 38 años le dirá adiós a la institución universitaria. Un movimiento que obliga al elenco estudiantil a encontrarle un reemplazo.

“Lo del portero es lo más complejo, con contrato vigente. Está dolido con la U y no va continuar, más allá de lo que dijo (Fernando) Gago que quería a todo el plantel“, indicó el medio citado.

“Lo de Cristopher Toselli va a quedar que ni el jugador ni la U quieren renovar, ya demostraron a mitad de temporada que quieren otro arquero, que fueron a buscar dos“, agregó.

Cristopher Toselli puede despedirse de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile tuvo a dos arqueros en la mira

Cabe consignar que durante la reciente ventana de transferencias, la cúpula laica intentó incorporar a Jordan García y, luego, a Facundo Sanguinetti. Sin embargo, las negociaciones –que estaban avanzadas– no llegaron a buen puerto.

¿Dónde está cada uno? El primero, colombiano de 21 años, recaló en Atlante de México. Por su parte, el segundo, argentino de 25 años, se unió a las filas de Vélez Sarsfield.