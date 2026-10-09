Este sábado tendremos la última carrera Sprint de la temporada en la Fórmula 1, en medio de Gran Premio de Singapur 2026.

Este fin de semana se lleva a cabo el Gran Premio de Singapur por la fecha 17 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, donde también tendremos la última carrera Sprint de la temporada.

La Sprint es una modalidad de carrera corta que se implementó en la F1 a partir de 2021, con la idea de aumentar la competencia en algunos Grandes Premios.

Estas se corren los días sábado, previo a la clasificación para el domingo, y la extensión es de un tercio de lo que dura la carrera oficial.

En esta temporada eran seis las Sprint que estaban en el calendario: China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur.

La última será ahora en Marina Bay, en que deberán dar 21 vueltas al circuito urbano, que equivale a 103,467 kilómetros.

Esta carrera también tuvo su clasificación el viernes, donde el neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing) se quedó con la ‘pole position’. El cuatro veces campeón del mundo viene de ganar el Gran Premio de Bahréin en Malasia.

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Detrás de él, largarán en el top 10: George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari), Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls) y Pierre Gasly (Alpine).

¿A qué hora es la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur?

La carrera Sprint del Gran Premio de Singapur se corre este sábado 10 de octubre a las 06:00 horas de Chile en el circuito urbano de Marina Bay.

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¿Cómo ver la Fórmula 1 en Chile?

El Gran Premio de Singapur y toda la temporada de la Fórmula 1 se puede ver a través de ESPN en la plataforma de pago Disney+, con suscripción al plan premium.