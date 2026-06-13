El piloto británico volvió a estar adelante del equipo Mercedes y fue más rápido que su compañero Kimi Antonelli, líder del mundial de la Fórmula 1.

Este sábado se llevó a cabo la clasificación del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la Fórmula 1, válido por la séptima fecha del Campeonato Mundial 2026.

Y el gran protagonista de esta jornada sabatina fue el piloto británico George Russell del equipo Mercedes, quien logró hacer la vuelta más rápida en el circuito de Cataluña (1:14.679), quedándose con la ‘pole position’ para la carrera de mañana (domingo).

Mientras que su compañero Kimi Antonelli, líder del campeonato de pilotos, quedó tres décimas más atrás y arrancará en el tercer lugar de la grilla. El joven italiano viene de ganar las últimas cinco carreras de la F1.

Pero quien se robó todas las miradas en España fue el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, quien largará en primera fila y presionará a Russell, pues consiguió el segundo mejor tiempo (+0.064) en la Q3, pese a que perdió algunas décimas en el primer sector de su último intento.

GHOST CAR! 👻 It was mighty tight between Russell and Hamilton ⚔️



Lewis was so close to taking his first pole for Ferrari 🤏#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/Dy6tEzg58J — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

El británico de 41 años está cerca de su primera victoria con la Scudería Ferrari, donde hasta el momento lleva tres podios y viene de terminar segundo en las últimas dos carreras: Canadá y Mónaco.

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Es más, mañana será la primera vez que largará en primera fila corriendo para los de Maranello y nada más que en el circuito donde ganó en seis ocasiones, todas con Mercedes entre 2014 y 2021.

El compañero de Hamilton en Ferrari, el monegasco Charles Leclerc, no pudo terminar la Q3 por salirse de pista e impactar contra las barreras de contención en la curva 4.

Por su parte, el vigente campeón Lando Norris (McLaren) largará cuarto, seguido del tetracampeón Max Verstappen (Red Bull Racing).

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Así quedó la grilla para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña:

(Imagen: @F1)

¿Cuándo y a qué hora es el Gran Premio de Barcelona?

El Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026 se disputa este domingo 14 de junio a las 09:00 horas de Chile, donde se correrán 66 vueltas.

¿Cómo ver en Chile la Fórmula 1?

El Gran Premio de Barcelona-Cataluña como toda la acción de la Fórmula 1 la puedes ver a través de ESPN en la plataforma de pago Disney+ Premium.

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En síntesis