¡Bombazo! Cristián Caamaño revela la gran oportunidad de mercado que ilusiona a la U: “Llegaría para ser titular”

El periodista sorprendió al revelar un escenario que podría cambiar por completo los planes de Universidad de Chile en este mercado de fichajes.

Universidad de Chile continúa moviéndose con todo en este mercado de fichajes invernal con el objetivo de potenciar el plantel de cara al segundo semestre, donde los azules intentarán dejar atrás el irregular presente.

Tras asegurar las incorporaciones de Gonzalo Reyna y del defensor uruguayo Valentín Gauthier, la gerencia deportiva azul sigue evaluando nuevas alternativas para reforzar el equipo de Fernando Gago.

Si bien una de las prioridades del cuerpo técnico era incorporar un volante, en las últimas horas habría aparecido una inesperada opción de mercado que podría cambiar por completo la planificación inicial. ¿De qué se trata?

La U podría fichar un arquero extranjero

Fue el periodista Cristián Caamaño quien entregó detalles sobre esta situación, revelando que en la U analizan seriamente la posibilidad de incorporar a un arquero.

“Me decían que Fernando Gago debe decidir entre el volante o la oportunidad de mercado muy interesante de un arquero extranjero, que puede cambiar la lógica de la U en el mercado”, comentó Caamaño en Deportes en Agricultura de Radio Agricultura.

Gabriel Castellón podría tener competencia en el arco de la U | FOTO: Diego Martin/Photosport

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Sin revelar la identidad del guardameta, el comunicador aseguró que la operación convence desde el punto de vista deportivo y que, de concretarse, el arquero llegaría para asumir un rol protagónico.

“Es un buen arquero, confío en mi fuente, para llegar y ser titular. El tema es el acuerdo económico; la U está convencida, pero el tema son las lucas”, añadió.

Por ahora, el nombre del arquero sigue siendo un misterio. Sin embargo, las declaraciones de Caamaño dejan en evidencia que la U podría dar un giro inesperado en este mercado de pases.

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En resumen…