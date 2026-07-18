El líder del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 hizo el mejor tiempo en la clasificación del Gran Premio de Bélgica 2026.

Este sábado se llevó a cabo la clasificación del Gran Premio de Bélgica en la Fórmula 1, válido por la décima fecha del Campeonato Mundial de la temporada 2026.

El más veloz de la jornada fue el joven Kimi Antonelli del equipo Mercedes (1:44.361), quien lidera el campenato del pilotos y mañana (domingo) arrancará en la primera posición de la grilla.

El corredor italiano de 19 años logró la sexta pole position de su naciente carrera, todas en la presente campaña, donde se está imponiendo a su compañero George Russell, quien hizo el cuarto mejor tiempo en la qualy.

Cabe recordar que Antonelli ha conseguido cinco triunfos esta temporada, todos consecutivos entre la segunda fecha en China y la sexta en Mónaco.

Este fin de semana está teniendo una reñida lucha con Max Verstappen de Red Bull Racing, quien no le ha perdido pisada (+0.317). El tetracampeón largará en el segundo lugar y le respirará en la nuca.

Más atrás quedó la pareja de Ferrari, donde Charles Leclerc arrancará en el cuarto lugar y Lewis Hamilton quinto, pues sufrió un contratiempo previo a la clasificación.

Publicidad

En la tercera práctica libre el siete veces campeón del mundo sufrió un accidente, golpeando con uno de los muros la cola del monoplaza, el que tuvo que ser reparado en menos de dos horas.

Consignar que el campeón defensor Lando Norris (McLaren) hizo el tercer mejor tiempo en la Q3, pero arrancará en la decimotercera posición por una sanción de 10 puestos al haber cambiado por cuarta vez la unidad de control electrónico de su coche, superando el límite de tres que permite la FIA.

Así quedó la grilla para el Gran Premio de Bélgica:

La grilla de salida para el Gran Premio de Bélgica 2026. (Imagen: @F1)

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora es el Gran Premio de Bélgica?

La carrera del Gran Premio de Bélgica se disputa este domingo 19 de julio a las 09:00 horas de Chile en el circuito de Spa-Francorchamps.

¿Cómo ver en Chile la Fórmula 1?

El Gran Premio de Bélgica y toda la acción de la Fórmula 1 la puedes ver en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium.

En síntesis

Kimi Antonelli de Mercedes obtuvo la pole position en el Gran Premio de Bélgica.

de Mercedes obtuvo la pole position en el Gran Premio de Bélgica. Max Verstappen clasificó en segundo lugar a una diferencia de 0.317 segundos del líder.

clasificó en segundo lugar a una diferencia de 0.317 segundos del líder. El Gran Premio de Bélgica será el domingo 19 de julio a las 09:00 de la mañana.