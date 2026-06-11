Este fin de semana se lleva a cabo la séptima fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, en la primera carrera de la temporada en España.

La Fórmula 1 sigue su andar luego del Gran Premio de Mónaco que tuvo un intenso final el pasado domingo y ahora se viene el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, válido por la séptima fecha del Campeonato Mundial 2026.

Esta es la primera carrera de la temporada que se llevará a cabo en España, pues más adelante se estrena el nuevo circuito de Madrid.

Hasta ahora el equipo Mercedes viene imparable y llegan a un escenario en que históricamente les ha ido bien, pues entre 2014 y 2021 ganaron en siete ocasiones.

Su principal carta para el título de pilotos es el joven italiano Kimi Antonelli, que está escribiendo su propia historia en la categoría reina del automovilismo, ganando las últimas cinco carreras y liderando el campeonato de pilotos (156 puntos).

Pero entre ceja y ceja tiene la victoria su escolta en la clasificación, nada más que el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton (90 pts.), quien ha ganado en seis ocasiones en Barcelona.

El ahora corredor de la Scudería Ferrari busca su primer triunfo con el Cavallino Rampante. En esta campaña se ha subido en tres ocasiones al podio y viene de ser segundo en las dos últimas carreras.

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El Gran Premio de Barcelona-Cataluña se llevará a cabo entre este viernes 12 y el domingo 14 de junio, con acción en horario matinal para Chile.

Lewis Hamilton busca su primera victoria con Ferrari. (Foto: Clive Rose/Getty Images)

Los horarios del Gran Premio de Barcelona-Cataluña

VIERNES 12 DE JUNIO

Práctica libre 1: 07:30 horas

Práctica libre 2: 11:00 horas

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SÁBADO 13 DE JUNIO

Práctica libre 3: 06:30 horas

Clasificación: 10:00 horas

DOMINGO 14 DE JUNIO

Carrera: 09:00 horas

¿Quién transmite la Fórmula 1 en Chile?

El Gran Premio de Barcelona-Cataluña y toda la acción de la Fórmula 1 la puedes seguir en vivo y en directo a través de ESPN en la plataforma de pago Disney+ en su plan premium.

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En síntesis