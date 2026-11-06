Daniel Garnero confirma sensible baja en Universidad Católica: “De acá a fin de año”

El entrenador de la UC ratificó el problema de Sebastián Arancibia. No podrá volver a jugar durante esta temporada.

Universidad Católica tendrá un hombre menos para intentar alcanzar el Chile 2. El conjunto precordillerano está obligado a suplir una compleja ausencia en la retaguardia: la confirmó el propio Daniel Garnero.

El entrenador argentino se presentó en conferencia de prensa y ratificó el sensible panorama que atraviesa Sebastián Arancibia. Su lesión en el Clásico Universitario lo perjudicará por el resto de esta temporada.

Durante el compromiso contra Universidad de Chile, el lateral derecho tuvo un problema en los ligamentos de su pie y por esto quedará marginado hasta 2027. Habrá que seguir con atención su caso.

“Tuvo un año con muchas complicaciones y ahora hay que esperar que se le desinflame un poco para dar un diagnóstico más preciso y, en función de ese diagnóstico, hay muy pocas chances de que pueda participar“, señaló el DT.

Luego, agregó: “Si realmente se da lo que los médicos creen que puede darse, de acá a fin de año no lo vamos a poder usar. Y lo peor de todo es que puede ser un poquito más largo también”.

Sebastián Arancibia estará al margen en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Universidad Católica sufre dura baja

A pesar de esta situación, Daniel Garnero reiteró su fe en en el plantel de la UC para lograr el objetivo en común: acceder sin rondas previas a la fase de grupos de Copa Libertadores.

“Tenemos que pensar en el próximo partido. Estamos corriendo de atrás, pero después del fin de semana que estábamos a una distancia mayor, pudimos ganarle al rival con el que vamos a disputar ese Chile 2″, complementó.