La única duda de Colo Colo en su formación titular para visitar a Ñublense en Chillán

Fernando Ortiz aún no decide si incluir a Erick Wiemberg o a Iván Román en el once inicial. Esto, debido a la ausencia de Joaquín Sosa.

Colo Colo tiene un sueño: conseguir su estrella número 35 en su visita a Ñublense por la Liga de Primera. El cuadro albo irá hasta Chillán con la ilusión de coronarse campeón una vez más.

Por esto, Fernando Ortiz no quiere dejar ningún detalle al azar y trabaja en la confección de su formación titular. Según reveló el periodista Edson Figueroa en Balong Radio, hay una duda en el once inicial.

¿Cuál? El estratega argentino aún no determina quién será el reemplazante de Joaquín Sosa en la retaguardia. Tras su suspensión, el defensor uruguayo tendrá que ver el duelo desde fuera.

Y si bien Erick Wiemberg ha utilizado dicha posición durante los últimos entrenamientos, el cuerpo técnico sorprendió en la práctica de este viernes 6 de noviembre.

El comunicador mencionado explicó que Iván Román también fue probado en el puesto de zaguero central, acompañando a Jonathan Villagra. Incluso, estuvo en la charla táctica junto a los otros estelares.

Iván Román puede ingresar en la titularidad de Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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La posible formación de Colo Colo

Con tal duda, el XI popular sería con: Vozinha; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Erick Wiemberg (o Iván Román), Diego Ulloa; Arturo Vidal, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez; Francisco Marchant, Javier Correa y Gedeón Díaz.

El compromiso entre Colo Colo y Ñublense está pactado para este domingo 8 de noviembre. Se jugará a partir de las 15:00 horas de Chile en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.