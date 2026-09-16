La Roja Sub 20 dirigida por Sebastián Miranda debuta este miércoles en los Juegos Suramericanos ante Panamá.

Todo listo para que la Selección Chilena Sub 20 inicie su participación en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, en Argentina. El equipo dirigido por Sebastián Miranda hará su estreno este miércoles frente a Panamá, en un duelo programado para las 15:00 horas en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Para el debut de La Roja, el entrenador apostaría por una formación con varios futbolistas que vienen siendo parte del proceso Sub 20 y que, además, ya han tenido experiencia en el fútbol profesional. La delegación nacional está compuesta por 18 jugadores, entre los que destacan cinco representantes de Colo-Colo y Antonio Riquelme, futbolista que pertenece al Real Salt Lake de la MLS.

De acuerdo con la posible formación, Vicente Villegas sería el encargado de defender el arco. La línea defensiva estaría compuesta por Martín Jiménez, Bruno Torres, Francisco Daaza y Matías Orellana.

En el mediocampo aparecerían Joaquín Soto, Mario Sandoval y Vicente Zenteno, mientras que el ataque estaría conformado por Antonio Riquelme, Yastin Cuevas y Martín Mundaca.

El fixture de Chile Sub 20

Chile integra el Grupo A de los Juegos Suramericanos junto a Colombia, Perú y Panamá. Tras el estreno ante los panameños, La Roja enfrentará a Perú y posteriormente cerrará su participación en la fase grupal ante los colombianos.

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