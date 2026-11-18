Una gran noticia para todo el deporte nacional se acaba de dar a conocer este miércoles 18 de noviembre y tiene que ver con los Juegos Suramericanos 2030, pues la Región del Biobío será la sede de este evento continental.

Así es, porque la Octava Región albergará esta competencia que regresa a Chile después de 16 años, la última vez había sido en Santiago 2014.

Y por primera vez la sede será fuera de la Región Metropolitana, ya que anteriormente en 1986 también la capital albergó los Juegos.

Sin duda será uno de los hitos más importantes para nuestro país después de los exitosos Juegos Panamericanos Santiago 2023, sumado a la fecha del Mundial de Rally (WRC) que también se corre en el Biobío.

Esta jornada las autoridades locales recibieron al Comité Ejecutivo Odesur (Organización Deportiva Suramericana) en Concepción, quienes ratificaron al Biobío como sede para el 2030, siendo la única postulación para aquella edición.

¡BIOBÍO 2030! 🥳🎊🎉 Chile 🇨🇱 volverá a ser sede de los Juegos Suramericanos, luego de que el Comité Ejecutivo de ODESUR (Organización Deportiva Suramericana) ratificase a la Región del Biobío como sede de la edición 2030. Nuestro país ya ha albergado el evento en dos ocasiones (1986 y 2014), pero ambas fueron en Santiago, así que esta será la primera vez que se realice en regiones. ¡Vamos Chile! ❤️🇨🇱 — Team Chile (@TeamChile_COCH) November 18, 2026

Publicidad

Cabe recordar que el Team Chile viene de una gran participación en los Juegos Odesur Santa Fe 2026 en Argentina, donde se quedó con el cuarto lugar del medallero.

Para la edición del Biobío se espera que el Estadio Ester Roa Rebolledo sea el epicentro de las actividades, así como la Casa del Deporte de la Universidad de Concepción, el Club Deportivo Alemán y el Gimnasio de la Universidad del Bío-Bío en la capital penquista. Así también Talcahuano podría sumarse con el Estadio Huachipato CAP y el Coliseo La Tortuga. Las competencias náuticas se repartirían entre San Pedro de La Paz y Lebu.

En síntesis

Juegos Suramericanos 2030 : Serán en la Región del Biobío , primera sede fuera de Santiago.

: Serán en la , primera sede fuera de Santiago. Comité Ejecutivo Odesur : Ratificó al Biobío como sede oficial al ser la única postulación.

: Ratificó al Biobío como sede oficial al ser la única postulación. 16 años después: Chile vuelve a albergar esta competencia tras la edición Santiago 2014.