Este miércoles la atleta chilena Martina Weil buscará la medalla de oro en la final del 400 metros femenino en los Juegos Suramericanos 2026.

En Argentina se está viviendo la segunda semana de los Juegos Suramericanos 2026 en la provincia de Santa Fe, donde el Team Chile está peleando por el cuarto lugar del medallero con Venezuela. Esta tarde, Martina Weil puede darle otro oro a nuestro país.

La atleta nacional de 27 años es una de las grandes exponentes de Chile, actual campeona panamericana en esta modalidad y que busca su primera presea dorada en los Juegos Odesur, pues en Asunción 2022 quedó segunda.

En la semifinal avanzó liderando su heat y obtuvo el mejor tiempo de la serie, incluso estuvo muy cerca de batir el récord subcontinental que posee su madre, la colombiana Ximena Restrepo que lo hizo en 1994.

Martina Weil busca su primer oro en los Juegos Suramericanos. (Foto: COCH)

Weil marcó 51″39 y se impuso por 1″70 a la argentina Megan Powell. Mienttras que en el otro heat la colombiana Lina Licona registró 53″36, lo que hace que la chilena sea la favorita para esta tarde.

Además de los 400 metros femenino, esta jornada también se define los 100 metros valla femenino y masculino, 400 metros masculino y 1500 metros femenino, todas ellas con exponentes nacionales.

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¿A qué hora es la final de los 400 metros femenino?

La final de los 400 metros femenino es este miércoles 23 de septiembre a las 19:05 horas de Chile en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro Candioti.

¿Quién transmite la final por el oro de Martina Weil?

La final por el oro de los 400 metros femenino, donde compite Martina Weil, se transmite en nuestro país a través de las pantallas de TVN y el canal CDO.