La Roja Femenina, que venía invicta, perdió una increíble final ante Venezuela, que encontró el empate en el último minuto.

Una verdadera farra protagonizó esta tarde la Selección de Chile Sub 20 en la final del fútbol femenino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde a las dirigidas por Luis Mena se les escapó la medalla de oro en el último minuto y luego en penales.

Las representantes nacionales llegaban invictas a la definición del título, luego de vencer a Uruguay (3-1), a la misma Venezuela (3-0) y a Paraguay (3-2).

Pero en la final por el oro las chilenas desaprovecharon varias oportunidades, dándole una última chance a La Vinotinto, que en la última jugada del partido empató el marcador.

Esto porque Chile se puso en ventaja por 1-0 con tanto de Antonella Martínez en los 49′, anotación que le estaba dando una histórica presea dorada a nuestro país.

Pero en los 90′ llegó la igualdad para las llaneras por medio de un penal ejecutado por Karla Alfonzo, tras una infracción en el área.

La definición se fue a los lanzamientos penales, donde Venezuela fue muy certera, imponiéndose por 4-2 y quedándose inesperadamente con la medalla de oro en el complejo de la Asociación Rosarina de Fútbol.

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Cabe recordar que Chile está en una lucha aparte con Venezuela por el cuarto lugar del medallero, donde actualmente el país caribeño está por encima con 36 medallas de oro, contra las 32 de la delegación austral.