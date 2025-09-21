Stephanie Vaquer no para de hacer historia en la WWE. Esta vez, “La Primera” conquistó el campeonato mundial femenino de la compañía este sábado, luego de vencer a la japonesa Iyo Sky en el evento Wrestlepalooza que se realizó en Indianápolis.

Tras conquistar su tercer título en la empresa (ya había conquistado el cetro norteamericano y el femenino de NXT siendo campeona en simultáneo) hasta el legendario Triple H y su esposa Stephanie McMahon salieron a felicitar a la oriunda de San Fernando.

Nuestra compatriota estaba más que sorprendida. Incluso, en su primera entrevista luego de conquistar la corona aseguró: “No sabía eso (ser la primera latina en conquistar un campeonato mundial en WWE). Esto no lo puedo describir. Estoy demasiado contenta, este es mi sueño. Hoy fue un día muy especial, fue un evento muy grande”.

Luego, continuó manifestando su impacto: “Wrestlepalooza… mi papá está aquí. Es primera vez que ve lucha libre en vivo, es su regalo de cumpleaños, porque está de cumpleaños. Es el sueño de mi vida, lo que soñé los últimos quince años. Él es mi fan número uno. Mi papá siempre me ha apoyado, ha sido una carrera de mucho sacrificio. Siempre le dije ‘yo voy a ser campeona de WWE’.

¿Qué sigue en WWE para Stephanie Vaquer?

Fue la propia Stephanie Vaquer quien aseguró que defenderá con todo el título que hoy tiene en sus manos: “Yo soy muy valiente, la gente lo sabe, voy a defender este cinturón con cualquiera que quiera luchar conmigo”.

La popularidad que ha ganado la chilena en la empresa ha sido algo impresionante, algo que otros tal vez ya habían logrado, pero nunca al menos en la división femenina.

El propio Triple H reconoció que esto es “solo el principio” para Vaquer. Entonces ¿Qué puede ser más grande que ser campeona mundial?

Stephanie Vaquer conquistó el título mundial femenino de WWE (Foto: Captura)

BOLAVIP dialogó con el reportero nacional especializado en wrestling, David “Kaxo” Bustamante, quien lleva más de una década dedicándose a analizar este deporte tanto a nivel local como internacional en su portal Rasslin.

¿Una historia con Rhea Ripley es factible para “La Primera”? esto dijo David: “Yo creo que el principal desafío, ahora que es campeona, es construir un feudo interesante, construir quizás una historia memorable y que quizás incluso tenga que perderlo para que esa historia sea memorable, pero que la ayude a subir uno o dos escalones dentro de su categoría como superestrella”.

¿Stephanie Vaquer camino a Wrestlemania?

Wrestlemania es el evento que más fanáticos de la lucha libre reúne a nivel mundial. Todos pegados a la TV, nadie se pierde un solo detalle de este increíble show. Consultamos a David Bustamante sobre si nuestra exponente tiene chances de ser una de las grandes cabezas de cartel de aquel evento o, porqué no, también de un Royal Rumble o Summerslam.

“Con Rhea Ripley ellas tienen una onda parecida, como bien oscura, es lo que llama harto la atención. Entonces hasta ahora se ha mostrado mucha buena onda entre ellas y la WWE está acostumbrada a que cuando hay mucha buena onda en luchadoras, como que te hacen el guiño de que a lo mejor van a luchar juntas para después enfeudarlas y que una traiciona a la otra”, añadió.

“En ese sentido sería interesante un feudo con Rhea, quizás que pierda el campeonato con Rhea y que después venga la recuperación camino a WrestleMania“, afirmó.

De una cosa eso sí está más que seguro: “Lo que está claro es que si tiene un buen desempeño como campeona, deberíamos ver un feudo bien armado camino a WrestleMania, que es donde las historias agarran mucho más vuelo”, cerró.