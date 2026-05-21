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Copa Libertadores

¿Qué necesita la UC para avanzar a segunda ronda de Copa Libertadores?

Los "Cruzados" corren con ventaja para terminar como líderes de su grupo en Copa Libertadores.

La UC corre con gran ventaja para clasificar como líder de su grupo dependiendo de sí misma.
© Adrian Nuques/API/PhotosportLa UC corre con gran ventaja para clasificar como líder de su grupo dependiendo de sí misma.

Universidad Católica tiene la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores en sus manos, pero aún está lejos de asegurarla. Los cruzados marchan terceros del Grupo D con 7 puntos y dos partidos por disputar, primero ante Barcelona SC y luego frente a Boca Juniors en Argentina.

El panorama es favorable para el equipo chileno. Si vence a Barcelona y luego derrota a Boca, llegará a 13 unidades y avanzará sin depender de nadie. Incluso, un triunfo ante los ecuatorianos y un empate en La Bombonera dejarían a la UC con 11 puntos, puntaje que prácticamente asegura presencia entre los dos mejores del grupo.

Sin embargo, ganarle a Barcelona esta fecha tampoco garantiza la clasificación, pese a que los cruzados subirían a 10 puntos. Esto porque aún deberían visitar a Boca Juniors, que hoy tiene 7 unidades y podría alcanzarlos. Ahí entraría a jugar el criterio de desempate de Conmebol, que prioriza los enfrentamientos directos entre equipos igualados.

La UC se juega gran parte de su clasificación a octavos de final ante Barcelona de Guayaquil.

La UC se juega gran parte de su clasificación a octavos de final ante Barcelona de Guayaquil.

Los escenarios más complejos aparecen si la UC deja puntos en casa. Empatar ante Barcelona obligaría casi con seguridad a rescatar algo en Argentina, mientras que una derrota frente a los ecuatorianos dejaría a los dirigidos por Daniel Garnero con muy poco margen y dependiendo de otros resultados, incluyendo lo que haga Cruzeiro ante el propio Barcelona en la última fecha.

La conclusión: Universidad Católica definirá su clasificación ante Boca Juniors

La cuenta es relativamente simple para los cruzados: sumar cuatro puntos en los dos partidos restantes (ganar uno y empatar otro) los dejaría muy cerca o directamente clasificados. Con tres o menos, el escenario comienza a complicarse y la calculadora entra en juego.

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Por ahora, el duelo ante Barcelona SC es clave, pero no decisivo. Todo apunta a que la verdadera final por los octavos de Copa Libertadores se jugará en La Bombonera, frente a Boca Juniors.

Así está la tabla de posiciones del Grupo D de Copa Libertadores

#ClubPJGEPGFGCDGPtsÚltimos 5
1Cruzeiro522143+18V D V E E
2Boca Juniors521264+27V V D D E
3U. Católica421154+17D V V E
4Barcelona SC410326-43D D D V

Todos los escenarios para la UC en Copa Libertadores

La cuenta más simple:

  • Gana a Barcelona → 10 puntos
  • Gana a Boca → 13 puntos

Con 13 unidades, Universidad Católica asegura matemáticamente los octavos, incluso pudiendo terminar líder del grupo dependiendo de Cruzeiro.

Si la UC vence a Barcelona y empata con Boca: queda con 11 puntos

Este escenario también deja muy encaminada la clasificación, porque:

  • UC → 11 pts
  • Boca → 8 pts
  • Cruzeiro → máximo 11 pts
  • Barcelona → máximo 6 pts

Aquí la UC clasifica automáticamente, aunque podría definir el primer lugar con Cruzeiro según resultado directo y diferencia.

Ganar a Barcelona y perder con Boca: 10 puntos

Este es uno de los escenarios más delicados.

La UC terminaría con:

  • UC → 10 pts
  • Boca → 10 pts
  • Cruzeiro → 8 u 11 pts
  • Barcelona → 3 o 6 pts

Caso 1: Cruzeiro NO gana a Barcelona

Si Cruzeiro empata o pierde:

  • Cruzeiro = 8 o 9 pts
  • UC = 10 pts
  • Boca = 10 pts

Clasifican UC y Boca.

Caso 2: Cruzeiro derrota a Barcelona

  • Cruzeiro = 11 pts
  • Boca = 10 pts
  • UC = 10 pts

Aquí UC y Boca igualan en puntos, por lo que el desempate dependerá exclusivamente de los partidos entre ambos.

Por eso la visita a La Bombonera puede transformarse en una final directa.

Empatar con Barcelona y ganarle a Boca: la UC llega a 11 puntos

  • UC → 11 pts
  • Boca → 7 pts
  • Cruzeiro → máximo 11 pts

Clasifica sí o sí.

Incluso podría terminar primero.

Empatar con Barcelona y empatar con Boca: 9 puntos

Escenario muy peligroso.

La tabla podría quedar:

  • UC → 9 pts
  • Boca → 8 pts
  • Cruzeiro → 8, 9 u 11 pts
  • Barcelona → 4 o 7 pts

Clasifica si:

  • Cruzeiro NO gana a Barcelona
  • Barcelona NO vence a Cruzeiro

Queda eliminado si:

Barcelona gana a Cruzeiro y llega a 6 pts, mientras Boca supera a la UC en desempates o Cruzeiro sube a 11.

Dependería de múltiples combinaciones.

Empatar con Barcelona y perder con Boca: 8 puntos

Aquí la UC queda muy comprometida.

Podría clasificar solo si:

  • Cruzeiro pierde ante Barcelona
  • Barcelona no supera a la UC en puntos
  • El desempate favorece a Católica

Pasaría a depender de terceros.

Perder con Barcelona: prácticamente prohibido

Si la UC cae ante Barcelona:

  • Sigue con 7 puntos
  • Barcelona llega a 6
  • Boca ya tiene 7
  • Cruzeiro 8

Todo quedaría abierto y la UC estaría obligada a sacar puntos en La Bombonera.

Perder con Barcelona + perder con Boca:

Eliminación casi segura.

Perder con Barcelona + empatar con Boca:

Dependería completamente de otros resultados.

Perder con Barcelona + ganar a Boca:

Llegaría a 10 puntos y aún podría clasificar, pero con combinaciones externas.

La conclusión: el partido con Barcelona puede dejar a la UC a un paso… pero no clasificada

Aunque un triunfo sobre Barcelona SC elevaría a Universidad Católica a 10 puntos, la clasificación no podrá asegurarse todavía, porque Boca aún tendrá la posibilidad de alcanzarla y el criterio de desempate favorece primero los enfrentamientos directos.

En términos simples:

  • 11 puntos o más = clasificación casi asegurada o asegurada
  • 10 puntos = depende del cierre ante Boca
  • 9 o menos = comienza a depender de terceros

La sensación es clara: la UC tiene la clasificación en sus manos, pero probablemente deberá jugarse todo en La Bombonera.

Bastián Gómez
Bastián Gómez
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