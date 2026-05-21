Universidad Católica tiene la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores en sus manos, pero aún está lejos de asegurarla. Los cruzados marchan terceros del Grupo D con 7 puntos y dos partidos por disputar, primero ante Barcelona SC y luego frente a Boca Juniors en Argentina.
El panorama es favorable para el equipo chileno. Si vence a Barcelona y luego derrota a Boca, llegará a 13 unidades y avanzará sin depender de nadie. Incluso, un triunfo ante los ecuatorianos y un empate en La Bombonera dejarían a la UC con 11 puntos, puntaje que prácticamente asegura presencia entre los dos mejores del grupo.
Sin embargo, ganarle a Barcelona esta fecha tampoco garantiza la clasificación, pese a que los cruzados subirían a 10 puntos. Esto porque aún deberían visitar a Boca Juniors, que hoy tiene 7 unidades y podría alcanzarlos. Ahí entraría a jugar el criterio de desempate de Conmebol, que prioriza los enfrentamientos directos entre equipos igualados.
La UC se juega gran parte de su clasificación a octavos de final ante Barcelona de Guayaquil.
Los escenarios más complejos aparecen si la UC deja puntos en casa. Empatar ante Barcelona obligaría casi con seguridad a rescatar algo en Argentina, mientras que una derrota frente a los ecuatorianos dejaría a los dirigidos por Daniel Garnero con muy poco margen y dependiendo de otros resultados, incluyendo lo que haga Cruzeiro ante el propio Barcelona en la última fecha.
La conclusión: Universidad Católica definirá su clasificación ante Boca Juniors
La cuenta es relativamente simple para los cruzados: sumar cuatro puntos en los dos partidos restantes (ganar uno y empatar otro) los dejaría muy cerca o directamente clasificados. Con tres o menos, el escenario comienza a complicarse y la calculadora entra en juego.
¡Atención Colo Colo y Barcelona! En la UC dicen la verdad sobre la lesión de Fernando Zampedri: “Es bueno que…”
Por ahora, el duelo ante Barcelona SC es clave, pero no decisivo. Todo apunta a que la verdadera final por los octavos de Copa Libertadores se jugará en La Bombonera, frente a Boca Juniors.
Así está la tabla de posiciones del Grupo D de Copa Libertadores
|#
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Últimos 5
|1
|Cruzeiro
|5
|2
|2
|1
|4
|3
|+1
|8
|V D V E E
|2
|Boca Juniors
|5
|2
|1
|2
|6
|4
|+2
|7
|V V D D E
|3
|U. Católica
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|+1
|7
|D V V E –
|4
|Barcelona SC
|4
|1
|0
|3
|2
|6
|-4
|3
|D D D V –
Todos los escenarios para la UC en Copa Libertadores
La cuenta más simple:
- Gana a Barcelona → 10 puntos
- Gana a Boca → 13 puntos
Con 13 unidades, Universidad Católica asegura matemáticamente los octavos, incluso pudiendo terminar líder del grupo dependiendo de Cruzeiro.
Si la UC vence a Barcelona y empata con Boca: queda con 11 puntos
Este escenario también deja muy encaminada la clasificación, porque:
- UC → 11 pts
- Boca → 8 pts
- Cruzeiro → máximo 11 pts
- Barcelona → máximo 6 pts
Aquí la UC clasifica automáticamente, aunque podría definir el primer lugar con Cruzeiro según resultado directo y diferencia.
Ganar a Barcelona y perder con Boca: 10 puntos
Este es uno de los escenarios más delicados.
La UC terminaría con:
- UC → 10 pts
- Boca → 10 pts
- Cruzeiro → 8 u 11 pts
- Barcelona → 3 o 6 pts
Caso 1: Cruzeiro NO gana a Barcelona
Si Cruzeiro empata o pierde:
- Cruzeiro = 8 o 9 pts
- UC = 10 pts
- Boca = 10 pts
Clasifican UC y Boca.
Caso 2: Cruzeiro derrota a Barcelona
- Cruzeiro = 11 pts
- Boca = 10 pts
- UC = 10 pts
Aquí UC y Boca igualan en puntos, por lo que el desempate dependerá exclusivamente de los partidos entre ambos.
Por eso la visita a La Bombonera puede transformarse en una final directa.
Empatar con Barcelona y ganarle a Boca: la UC llega a 11 puntos
- UC → 11 pts
- Boca → 7 pts
- Cruzeiro → máximo 11 pts
Clasifica sí o sí.
Incluso podría terminar primero.
Empatar con Barcelona y empatar con Boca: 9 puntos
Escenario muy peligroso.
La tabla podría quedar:
- UC → 9 pts
- Boca → 8 pts
- Cruzeiro → 8, 9 u 11 pts
- Barcelona → 4 o 7 pts
Clasifica si:
- Cruzeiro NO gana a Barcelona
- Barcelona NO vence a Cruzeiro
Queda eliminado si:
Barcelona gana a Cruzeiro y llega a 6 pts, mientras Boca supera a la UC en desempates o Cruzeiro sube a 11.
Dependería de múltiples combinaciones.
Empatar con Barcelona y perder con Boca: 8 puntos
Aquí la UC queda muy comprometida.
Podría clasificar solo si:
- Cruzeiro pierde ante Barcelona
- Barcelona no supera a la UC en puntos
- El desempate favorece a Católica
Pasaría a depender de terceros.
Perder con Barcelona: prácticamente prohibido
Si la UC cae ante Barcelona:
- Sigue con 7 puntos
- Barcelona llega a 6
- Boca ya tiene 7
- Cruzeiro 8
Todo quedaría abierto y la UC estaría obligada a sacar puntos en La Bombonera.
Perder con Barcelona + perder con Boca:
Eliminación casi segura.
Perder con Barcelona + empatar con Boca:
Dependería completamente de otros resultados.
Perder con Barcelona + ganar a Boca:
Llegaría a 10 puntos y aún podría clasificar, pero con combinaciones externas.
La conclusión: el partido con Barcelona puede dejar a la UC a un paso… pero no clasificada
Aunque un triunfo sobre Barcelona SC elevaría a Universidad Católica a 10 puntos, la clasificación no podrá asegurarse todavía, porque Boca aún tendrá la posibilidad de alcanzarla y el criterio de desempate favorece primero los enfrentamientos directos.
En términos simples:
- 11 puntos o más = clasificación casi asegurada o asegurada
- 10 puntos = depende del cierre ante Boca
- 9 o menos = comienza a depender de terceros
La sensación es clara: la UC tiene la clasificación en sus manos, pero probablemente deberá jugarse todo en La Bombonera.