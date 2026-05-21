Los "Cruzados" corren con ventaja para terminar como líderes de su grupo en Copa Libertadores.

Universidad Católica tiene la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores en sus manos, pero aún está lejos de asegurarla. Los cruzados marchan terceros del Grupo D con 7 puntos y dos partidos por disputar, primero ante Barcelona SC y luego frente a Boca Juniors en Argentina.

El panorama es favorable para el equipo chileno. Si vence a Barcelona y luego derrota a Boca, llegará a 13 unidades y avanzará sin depender de nadie. Incluso, un triunfo ante los ecuatorianos y un empate en La Bombonera dejarían a la UC con 11 puntos, puntaje que prácticamente asegura presencia entre los dos mejores del grupo.

Sin embargo, ganarle a Barcelona esta fecha tampoco garantiza la clasificación, pese a que los cruzados subirían a 10 puntos. Esto porque aún deberían visitar a Boca Juniors, que hoy tiene 7 unidades y podría alcanzarlos. Ahí entraría a jugar el criterio de desempate de Conmebol, que prioriza los enfrentamientos directos entre equipos igualados.

La UC se juega gran parte de su clasificación a octavos de final ante Barcelona de Guayaquil.

Los escenarios más complejos aparecen si la UC deja puntos en casa. Empatar ante Barcelona obligaría casi con seguridad a rescatar algo en Argentina, mientras que una derrota frente a los ecuatorianos dejaría a los dirigidos por Daniel Garnero con muy poco margen y dependiendo de otros resultados, incluyendo lo que haga Cruzeiro ante el propio Barcelona en la última fecha.

La conclusión: Universidad Católica definirá su clasificación ante Boca Juniors

La cuenta es relativamente simple para los cruzados: sumar cuatro puntos en los dos partidos restantes (ganar uno y empatar otro) los dejaría muy cerca o directamente clasificados. Con tres o menos, el escenario comienza a complicarse y la calculadora entra en juego.

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Por ahora, el duelo ante Barcelona SC es clave, pero no decisivo. Todo apunta a que la verdadera final por los octavos de Copa Libertadores se jugará en La Bombonera, frente a Boca Juniors.

Así está la tabla de posiciones del Grupo D de Copa Libertadores

# Club PJ G E P GF GC DG Pts Últimos 5 1 Cruzeiro 5 2 2 1 4 3 +1 8 V D V E E 2 Boca Juniors 5 2 1 2 6 4 +2 7 V V D D E 3 U. Católica 4 2 1 1 5 4 +1 7 D V V E – 4 Barcelona SC 4 1 0 3 2 6 -4 3 D D D V –

Todos los escenarios para la UC en Copa Libertadores

La cuenta más simple:

Gana a Barcelona → 10 puntos

Gana a Boca → 13 puntos

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Con 13 unidades, Universidad Católica asegura matemáticamente los octavos, incluso pudiendo terminar líder del grupo dependiendo de Cruzeiro.

Si la UC vence a Barcelona y empata con Boca: queda con 11 puntos

Este escenario también deja muy encaminada la clasificación, porque:

UC → 11 pts

Boca → 8 pts

Cruzeiro → máximo 11 pts

Barcelona → máximo 6 pts

Aquí la UC clasifica automáticamente, aunque podría definir el primer lugar con Cruzeiro según resultado directo y diferencia.

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Ganar a Barcelona y perder con Boca: 10 puntos

Este es uno de los escenarios más delicados.

La UC terminaría con:

UC → 10 pts

Boca → 10 pts

Cruzeiro → 8 u 11 pts

Barcelona → 3 o 6 pts

Caso 1: Cruzeiro NO gana a Barcelona

Si Cruzeiro empata o pierde:

Cruzeiro = 8 o 9 pts

UC = 10 pts

Boca = 10 pts

Clasifican UC y Boca.

Caso 2: Cruzeiro derrota a Barcelona

Cruzeiro = 11 pts

Boca = 10 pts

UC = 10 pts

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Aquí UC y Boca igualan en puntos, por lo que el desempate dependerá exclusivamente de los partidos entre ambos.

Por eso la visita a La Bombonera puede transformarse en una final directa.

Empatar con Barcelona y ganarle a Boca: la UC llega a 11 puntos

UC → 11 pts

Boca → 7 pts

Cruzeiro → máximo 11 pts

Clasifica sí o sí.

Incluso podría terminar primero.

Empatar con Barcelona y empatar con Boca: 9 puntos

Escenario muy peligroso.

La tabla podría quedar:

UC → 9 pts

Boca → 8 pts

Cruzeiro → 8, 9 u 11 pts

Barcelona → 4 o 7 pts

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Clasifica si:

Cruzeiro NO gana a Barcelona

Barcelona NO vence a Cruzeiro

Queda eliminado si:

Barcelona gana a Cruzeiro y llega a 6 pts, mientras Boca supera a la UC en desempates o Cruzeiro sube a 11.

Dependería de múltiples combinaciones.

Empatar con Barcelona y perder con Boca: 8 puntos

Aquí la UC queda muy comprometida.

Podría clasificar solo si:

Cruzeiro pierde ante Barcelona

Barcelona no supera a la UC en puntos

El desempate favorece a Católica

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Pasaría a depender de terceros.

Perder con Barcelona: prácticamente prohibido

Si la UC cae ante Barcelona:

Sigue con 7 puntos

Barcelona llega a 6

Boca ya tiene 7

Cruzeiro 8

Todo quedaría abierto y la UC estaría obligada a sacar puntos en La Bombonera.

Perder con Barcelona + perder con Boca:

Eliminación casi segura.

Perder con Barcelona + empatar con Boca:

Dependería completamente de otros resultados.

Perder con Barcelona + ganar a Boca:

Llegaría a 10 puntos y aún podría clasificar, pero con combinaciones externas.

La conclusión: el partido con Barcelona puede dejar a la UC a un paso… pero no clasificada

Aunque un triunfo sobre Barcelona SC elevaría a Universidad Católica a 10 puntos, la clasificación no podrá asegurarse todavía, porque Boca aún tendrá la posibilidad de alcanzarla y el criterio de desempate favorece primero los enfrentamientos directos.

En términos simples:

11 puntos o más = clasificación casi asegurada o asegurada

10 puntos = depende del cierre ante Boca

9 o menos = comienza a depender de terceros

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La sensación es clara: la UC tiene la clasificación en sus manos, pero probablemente deberá jugarse todo en La Bombonera.