Manuel Suárez se siente capacitado para volver al León de Collao y salvarlo de no ir a Primera B.

La búsqueda de un nuevo director técnico en Nonguén sumó un capítulo que ilusiona con fuerza a la fiel hinchada lila. Tras la salida de Walter Lemma debido a los malos resultados, un viejo conocido y muy querido por la parcialidad penquista alzó la voz.

Manuel Suárez, el estratega que comandara con éxito al “León de Collao” en las temporadas anteriores, reconoció abiertamente sus ganas de concretar un esperado retorno al club.

En conversación con Femenina FM, el director técnico que formó parte del cuerpo técnico de La Roja que ganó la Copa América Centenario no escondió sus sentimientos por la institución y dejó en claro que está listo para ponerse el buzo lila si la dirigencia decide llamarlo.

“Si estuviera la posibilidad, estaría encantado de vuelta trabajando en Deportes Concepción”, confesó de entrada Suárez, encendiendo inmediatamente el debate sobre quién debe tomar las riendas del primer equipo.

El DT empatizó profundamente con el duro presente futbolístico que mantiene a los fanáticos sufriendo en la parte baja de la tabla de posiciones. “Es doloroso ver un equipo así con este arrastre popular e historia que tiene Deportes Concepción”, comentó, recordando el largo camino que ha recorrido el club desde la desafiliación hasta su regreso al profesionalismo.

Manuel Suárez se ilusiona con volver a Deportes Concepción

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“Hay material como para poder salir”

A pesar del fantasma del descenso que ronda en la Región del Bío Bío, Manuel Suárez realizó un detallado análisis de la plantilla actual de Deportes Concepción y aseguró que el equipo cuenta con las herramientas futbolísticas necesarias para revertir la situación.

“Me parece que se armó un buen plantel con gente de experiencia, talentosa y algunos jóvenes. Hay material como para poder salir de la zona”, argumentó con optimismo, añadiendo que el bache actual pasa por un tema mental: “A veces esto se vuelve más psicológico. La cabeza te empieza a explotar y no encuentras soluciones. Es necesario un refresh urgente y volver a ser amigos de la pelota”.

La verdad sobre su salida del club

Respecto a cómo se gestó su partida de la institución en el ciclo anterior, el entrenador aprovechó la instancia para sepultar cualquier tipo de mito sobre supuestos roces con la mesa directiva. Aunque admitió la frustración del momento, valoró el resultado final que obtuvo el equipo.

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“No tuvimos ningún problema. Nos despedimos, nos dimos la mano y llegamos a un acuerdo. En el momento lo sentí injusto, pero después lograron el ascenso”, recordó de forma caballerosa, demostrando que mantiene las puertas de Nonguén completamente abiertas para transformarse en el salvador lila en este exigente 2026.