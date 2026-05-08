Este sábado, la UFC vuelve a vestirse de gala para presenciar uno de los eventos más grandes del año y que contará con dos batallas titulares.

El octágono vuelve a encenderse este fin de semana con UFC 328, cartelera que tendrá como gran atractivo el explosivo choque entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland. El combate estelar, programado para este sábado 9 de marzo, promete una auténtica guerra de estilos por el cinturón de peso medio.

Además, la velada tendrá una potente pelea coestelar. El campeón mosca Joshua Van pondrá en juego su cinturón ante el invicto japonés Tatsuro Taira, en un duelo que muchos ya proyectan como una de las mejores peleas del año en las 125 libras.

Por un lado, Chimaev llega con su clásica propuesta basada en presión constante, lucha sofocante y dominio físico. El invicto checheno ha construido su fama llevando las peleas a escenarios caóticos, donde logra imponer intensidad y derribos que suelen desarmar completamente a sus rivales.

En la vereda opuesta aparece Strickland, un especialista en el striking que construye sus peleas a partir de presión inteligente, volumen de golpes y desgaste progresivo. El ex campeón estadounidense destaca por su capacidad para quebrar rivales round tras round, mezclando precisión, ritmo y potencia.

El combate principal de UFC 328 asoma como una pelea diseñada para el espectáculo: grappling de alto nivel frente a boxeo agresivo, en una batalla a cinco rounds donde cualquier error podría cambiar el destino del cinturón.

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UFC 328 Chimaev vs. Strickland: Día y horarios de la velada

La cartelera se desarrollará este sábado 9 de marzo y comenzará desde temprano con varias peleas preliminares.

Las primeras peleas arrancarán a las 17:00 horas en Chile, mientras que la cartelera preliminar comenzará a las 19:00 horas. Finalmente, las peleas estelares se tomarán el octágono desde las 22:00 horas en territorio chileno, encabezadas por Chimaev vs Strickland.

Horarios por país para UFC 328

País / Región Primeras peleas Cartelera preliminar Cartelera estelar 🇲🇽 México / Centroamérica 15:00 17:00 20:00 🇵🇪 Perú / 🇨🇴 Colombia / 🇪🇨 Ecuador / 🇵🇦 Panamá 16:00 18:00 21:00 🇨🇱 Chile / 🇻🇪 Venezuela / 🇧🇴 Bolivia / 🇵🇾 Paraguay 17:00 19:00 22:00 🇦🇷 Argentina / 🇺🇾 Uruguay 18:00 20:00 23:00

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¿Dónde ver en vivo UFC 328?

Tal como ocurre con todos los eventos de UFC desde inicios de 2026, la transmisión será exclusiva de Paramount+, servicio que posee los derechos para emitir todas las carteleras en vivo.