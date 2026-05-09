La UFC se viste de gala esta noche para el magno evento 328 de la compañía. Habrá dos títulos en juego.

El octágono volverá a paralizar al mundo de las artes marciales mixtas este sábado con una nueva jornada de alto impacto. UFC 328 tendrá como combate principal el esperado cruce entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland, en una pelea que promete tensión desde el primer segundo.

El invicto peleador checheno llega como campeón y uno de los luchadores más temidos de la UFC. Su estilo agresivo, la presión constante y su dominio en la lucha lo convierten en un rival extremadamente incómodo dentro del octágono. Chimaev suele romper el ritmo de las peleas y llevarlas a escenarios físicos donde casi siempre termina imponiéndose.

Al frente estará Sean Strickland, ex monarca de peso medio y dueño de un striking tan incómodo como efectivo. El estadounidense basa su estrategia en el volumen de golpes, el control de distancia y la presión inteligente, desgastando a sus rivales round tras round hasta encontrar el momento para conectar con potencia.

UFC 328 contará con dos batallas titulares en el peso medio y peso mosca.

La cartelera también tendrá una coestelar que genera muchísima expectativa. Joshua Van expondrá el cinturón mosca ante el japonés Tatsuro Taira, en un duelo entre dos de los nombres jóvenes más explosivos de la división.

UFC 328: horarios en Chile y Latinoamérica

La velada se realizará este sábado 9 de mayo y comenzará temprano con las primeras peleas desde las 17:00 horas de Chile. Posteriormente, la cartelera preliminar arrancará a las 19:00, mientras que el main card comenzará a partir de las 22:00 horas en territorio chileno.

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Estos son los horarios por país:

País Primeras peleas Preliminares Cartelera estelar 🇲🇽 México 15:00 17:00 20:00 🇨🇴 Colombia / 🇵🇪 Perú / 🇪🇨 Ecuador 16:00 18:00 21:00 🇨🇱 Chile / 🇻🇪 Venezuela / 🇧🇴 Bolivia 17:00 19:00 22:00 🇦🇷 Argentina / 🇺🇾 Uruguay 18:00 20:00 23:00

¿Dónde ver EN VIVO UFC 328?

Tal como ocurre con todos los eventos numerados de UFC desde comienzos de 2026, la transmisión oficial será exclusiva de Paramount+ en toda Latinoamérica.

La plataforma tendrá disponible la cartelera completa, incluyendo preliminares y combates estelares, con cobertura en vivo para los fanáticos de las MMA.

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UFC 328 Chimaev vs. Strickland: Cartelera completa

CARTELERA ESTELAR

Khamzat Chimaev (campeón) vs. Sean Strickland (#3) – Campeonato de peso mediano y pelea principal

– Campeonato de peso mediano y pelea principal Joshua Van (campeón) vs. Tatsuro Taira (#3) – Campeonato de peso mosca

– Campeonato de peso mosca Alexander Volkov (#2) vs. Waldo Cortés-Acosta (#4) – Peso pesado

Sean Brady (#6) vs. Joaquin Buckley (#9) – Peso wélter

King Green vs. Jeremy Stephens – Peso ligero

PELEAS PRELIMINARES

Ateba Gautier vs. Osman Díaz – Peso mediano

Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov – Peso wélter

Grant Dawson vs. Mateusz Rebecki – Peso ligero

Jim Miller vs. Jared Gordon – Peso ligero

PRIMERAS PRELIMINARES

Roman Kopylov vs. Marco Tulio – Peso mediano

Pat Sabatini vs. William Gomis – Peso pluma

Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos – Peso mediano

Clayton Carpenter vs. José Ochoa – Peso mosca