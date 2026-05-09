Cómo acceder a HBO Max para ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

En Bolavip Chile te explicamos el paso a paso para encontrar la transmisión del partido de Colo Colo ante Deportes Concepción por HBO Max.

La Copa de la Liga sigue tomando protagonismo como uno de los torneos más atractivos de la temporada, reuniendo a los distintos equipos de Primera División en duelos que generan alta expectación entre los hinchas.

En este contexto, Colo Colo se prepara para enfrentar a Deportes Concepción por la fecha 5, en un compromiso que promete captar la atención de los fanáticos del Cacique y del León de Collao.

El cuadro dirigido por Fernando Ortiz buscará asegurar el liderato del Grupo A, donde comparte la cima con Coquimbo Unido, mientras que los Lilas llegan a este cotejo en el último puesto.

En la fecha 2, Colo Colo derrotó por 3 a 1 a Deportes Concepción | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Pese a que el duelo no será transmitido por TNT Sports Premium, la expectación por ver ambos elencos es máxima.

TV y Streaming: ¿Cómo ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por HBO Max?

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