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Copa de la Liga

Cómo acceder a HBO Max para ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

En Bolavip Chile te explicamos el paso a paso para encontrar la transmisión del partido de Colo Colo ante Deportes Concepción por HBO Max.

Colo Colo y Deportes Concepción se verán las caras en el Estadio Monumental.
© PhotosportColo Colo y Deportes Concepción se verán las caras en el Estadio Monumental.

La Copa de la Liga sigue tomando protagonismo como uno de los torneos más atractivos de la temporada, reuniendo a los distintos equipos de Primera División en duelos que generan alta expectación entre los hinchas.

En este contexto, Colo Colo se prepara para enfrentar a Deportes Concepción por la fecha 5, en un compromiso que promete captar la atención de los fanáticos del Cacique y del León de Collao.

El cuadro dirigido por Fernando Ortiz buscará asegurar el liderato del Grupo A, donde comparte la cima con Coquimbo Unido, mientras que los Lilas llegan a este cotejo en el último puesto.

En la fecha 2, Colo Colo derrotó por 3 a 1 a Deportes Concepción | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

En la fecha 2, Colo Colo derrotó por 3 a 1 a Deportes Concepción | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Pese a que el duelo no será transmitido por TNT Sports Premium, la expectación por ver ambos elencos es máxima.

TV y Streaming: ¿Cómo ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por HBO Max?

Para quienes utilicen su cuenta de TV de pago, el proceso es el siguiente:

  • Ingresar a www.hbomax.com o abrir la app de HBO Max
  • Seleccionar “Iniciar sesión”
  • Elegir la opción “Conectar con tu proveedor”
  • Buscar el operador de TV correspondiente
  • Ingresar con los datos de usuario (correo y contraseña del servicio contratado)
  • Crear o vincular la cuenta de HBO Max y comenzar a ver el contenido

Este sistema permite integrar la suscripción existente y acceder de forma rápida a la transmisión en vivo del partido

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Suscribirse directamente a TNT Sports en HBO Max

  • Los usuarios pueden contratar el servicio directamente en www.hbomax.com acceder a TNT Sports dentro de la plataforma y comenzar a ver el fútbol chileno de forma inmediata.
Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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