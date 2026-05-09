Cómo acceder a HBO Max para ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

La Copa de la Liga sigue tomando protagonismo como uno de los torneos más atractivos de la temporada, reuniendo a los distintos equipos de Primera División en duelos que generan alta expectación entre los hinchas.
En este contexto, Colo Colo se prepara para enfrentar a Deportes Concepción por la fecha 5, en un compromiso que promete captar la atención de los fanáticos del Cacique y del León de Collao.
El cuadro dirigido por Fernando Ortiz buscará asegurar el liderato del Grupo A, donde comparte la cima con Coquimbo Unido, mientras que los Lilas llegan a este cotejo en el último puesto.
En la fecha 2, Colo Colo derrotó por 3 a 1 a Deportes Concepción | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport
Pese a que el duelo no será transmitido por TNT Sports Premium, la expectación por ver ambos elencos es máxima.
TV y Streaming: ¿Cómo ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por HBO Max?
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Hay dos grandes sorpresas: La probable formación de Colo Colo para enfrentar a Deportes Concepción
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