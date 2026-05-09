Chile vs. Ecuador Sub 17 Femenino HOY: a qué hora, donde y cómo ver GRATIS el playoff del Sudamericano

La Roja Femenina Sub 17 buscará seguir hacer historia y aquí te contamos el horario y la transmisión para seguir el decisivo encuentro ante Ecuador.

La Selección Chilena Sub 17 Femenina sigue soñando en grande en el Sudamericano que se está desarrollando en su totalidad en Asunción, Paraguay, y este fin de semana afrontará uno de los partidos más importantes del torneo.

Tras una destacada campaña, el combinado nacional tendrá la posibilidad de luchar por un boleto al Mundial de Marruecos 2026 un duelo decisivo frente a la Selección de Ecuador, que finalizó en el tercer lugar del Grupo B con 5 puntos.

Las dirigidas por Vanessa Arauz intentará dejar atrás la dura derrota en la tanda de penaltis ante Brasil en semifinales y buscará aprovechar esta nueva oportunidad para seguir haciendo historia a nivel continental.

El que gane este encuentro dirá presente en la próxima cita planetaria | FOTO: @La Roja

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs. Ecuador Sub 17 Femenino?

El compromiso entre Chile y Ecuador por el playoff del Sudamericano Sub 17 Femenino se disputará este sábado 9 de mayo a las 16:00 horas de Chile.

¿Dónde y cómo ver a Chile vs. Ecuador Sub 17 Femenino?

El encuentro se podrá seguir totalmente GRATIS a través de T13 En Vivo, la señal 2 del 13, además de T13.cl y 13Go.

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Además, DSports y DGO darán todas las alternativas del certamen para que no te pierdas ningún detalle del cotejo.