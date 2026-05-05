La noche de este sábado 9 de mayo habrá dos combates titulares que prometen emociones a mil.

El octágono se enciende este fin de semana con UFC 328 que tendrá como plato fuerte el explosivo choque entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland. El duelo, programado para este sábado 9 de marzo, promete ser una verdadera guerra de estilos en la división de peso medio.

Por un lado, Chimaev llega con su ya conocida propuesta de presión constante y dominio en la lucha. El invicto checheno se ha caracterizado por llevar las peleas a terrenos caóticos, donde su intensidad y capacidad de derribo lo convierten en un rival prácticamente indescifrable.

En la vereda opuesta aparece Strickland, un especialista en el striking que basa su estrategia en la presión inteligente y el desgaste progresivo. El estadounidense, ex campeón de esta división, destaca por su volumen de golpes y su capacidad para quebrar rivales a lo largo de los asaltos, combinando precisión con potencia en momentos clave.

El combate principal de UFC 328 asoma como un choque diseñado para el espectáculo: grappling de alto nivel contra boxeo agresivo, en una pelea a cinco rounds donde cualquier error puede definir el destino del cinturón de peso medio.

UFC 328: Día y horarios de la velada

El evento se disputará este sábado 9 de marzo y contará con una cartelera cargada de acción desde temprano. Las primeras peleas comenzarán a las 17:00 horas, mientras que la cartelera preliminar arrancará a las 19:00 tanto en horario local como hora chilena.

Finalmente, el plato fuerte llegará con las peleas estelares a partir de las 21:00 horas, donde Chimaev y Strickland encabezarán la velada.

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Además, acá te dejamos los horarios por país:



País / Región Primeras peleas Cartelera preliminar Cartelera estelar 🇲🇽 México / Centroamérica 15:00 17:00 20:00 🇵🇪 Perú / 🇨🇴 Colombia / 🇪🇨 Ecuador / 🇵🇦 Panamá 16:00 18:00 21:00 🇨🇱 Chile / 🇻🇪 Venezuela / 🇧🇴 Bolivia / 🇵🇾 Paraguay 17:00 19:00 22:00 🇦🇷 Argentina / 🇺🇾 Uruguay 18:00 20:00 23:00

¿Dónde ver en vivo UFC 328?

Tal como ocurre con todos los eventos de UFC desde inicios de 2026, la transmisión será exclusiva de Paramount+, servicio que posee los derechos para emitir las carteleras en vivo.