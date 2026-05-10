La confesión de Joaquín Larrivey que deja sorprendidos a los hinchas de Colo Colo: “Es un club…”

El artillero de Deportes Concepción lanza tremendo piropo a Colo Colo y deja sorprendido a los hinchas del Cacique.

Colo Colo reaccionó a tiempo el día de ayer en el Estadio Monumental y derrotó a Deportes Concepción por la Copa de la Liga, compromiso en donde anotó Maximiliano Correa, Leandro Hernández y Álvaro Madrid para los albos, mientras que el gol lila fue de Joaquín Larrivey.

Fue precisamente el delantero del cuadro sureño el que habló con la prensa una vez terminado el compromiso y dejó sorprendidos a los hinchas albos con una confesión: “Es muy especial siempre, porque es un club muy importante, una cancha muy importante acá en Chile”, dijo sobre su gol.

Larrivey anotó el 1-0 transitorio. | Foto: Photosport

Eso sí, Larrivey es claro en decir que “Yo pienso en Deportes Concepción hoy en día. Era muy importante después de tantos años venir a competir a este estadio tan importante. Feliz de haber convertido, pero no terminó siendo completa porque nos llevamos una derrota”.

“También, obviamente, tengo un pasado en la U. Es un club que yo quiero mucho e hice las cosas bien. Hay un condimento especial, pero yo pienso en Deportes Concepción”, complementó sobre su pasado azul.

Lo cierto es que, con la derrota el día de ayer en el Estadio Monumental, Deportes Concepción quedó eliminado de la Copa de la Liga y disputará su último encuentro ante Coquimbo Unido solo por completar el calendario.

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En síntesis

Colo Colo venció 3-1 a Deportes Concepción por la Copa de la Liga.

Joaquín Larrivey anotó el único gol de Deportes Concepción en el Estadio Monumental.

Deportes Concepción quedó eliminado tras la derrota y jugará su último partido ante Coquimbo.