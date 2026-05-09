La UFC vuelve a encender el octágono este sábado con una cartelera que promete emociones fuertes de principio a fin. UFC 328 tendrá como gran atractivo el esperado choque entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland, dos peleadores con estilos totalmente opuestos que buscarán quedarse con el cinturón de peso medio en una pelea que ya genera enorme expectación entre los fanáticos.
Khamzat Chimaev llega a la velada como campeón invicto y convertido en uno de los nombres más intimidantes de toda la compañía. El checheno ha construido su dominio gracias a una presión asfixiante, derribos explosivos y una intensidad física que suele llevar a sus rivales al límite desde los primeros segundos del combate.
En la otra esquina estará Sean Strickland, excampeón de la división y uno de los strikers más incómodos del circuito. El estadounidense apuesta por el volumen de golpes, el manejo de distancia y una presión constante que desgasta lentamente a sus oponentes, esperando el momento exacto para conectar golpes de poder.
Pero la acción no terminará ahí. La pelea coestelar también promete robarse las miradas, ya que Joshua Van defenderá el título de peso mosca frente al japonés Tatsuro Taira, en un enfrentamiento entre dos de los talentos jóvenes más explosivos y técnicos de la categoría.
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