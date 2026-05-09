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EN VIVO | UFC 328 Chimaev vs. Strickland: mira acá todas las peleas completamente gratis

Sean Strickland quiere arrebatarle el cinturón a Chimaev. Todos los detalles de UFC 328 puedes seguirlos acá en BOLAVIP CHILE.

King Green vs. Jeremy Stephens: ¡LA PRIMERA ESTELAR DE LA NOCHE!

King Green y Jeremy Stephens ya pelean sobre la lona. Duelo de experimentados en las 155 libras.

¡ESTA NOCHE HAY DOS TÍTULOS EN JUEGO!

¡SALSA BOY, BABY!

¡LLEGAN LAS MEGAESTRELLAS!

¡King Green vs. Jeremy Stephens animarán la primera pelea estelar de la noche!

Desde New Jersey, King Green y Jeremy Stephens ya se preparan para el primer combate estelar de la jornada.

¡CARTELERA ESTELAR DE LUJO!

¡GAUTIER LOCURA EN LA ÚLTIMA PRELIMINAR!

¡BRUTAL TKO DE GAUTIER!

El camerunés Ateba Gautier salió con todo y conectó un cruzado de locos a Osman Díaz. El juez paró la pelea de inmediato pese a la reacción de Díaz quien quería seguir con el combate.

¡Victoria para el camerunés!

Ateba Gautier y Osman Díaz protagonizan un primer round de mucha cautela

Ateba Gautier y Osman Díaz no marcan mucha diferencia en el primer asalto. Los peleadores se van al descanso tras el sonar de la campana.

En instantes... Ateba Gautier vs. Osman Díaz animarán la última pelea preliminar

Ateba Gautier y Osman Díaz ya se preparan para subir al octágono. En minutos arranca la última preliminar de la noche en un combate a tres asaltos en la categoría de los pesos medianos.

¡¡¡ESE DERRIBO CAMBIÓ EL CURSO DEL COMBATE!!!

¡AMOSOV SOMETE A ÁLVAREZ!

Joel Álvarez salió a fajarse en el segundo round pero el poder de Amosov fue superior. El de Ucrania conectó un recto de derecha, derribó y logró conectar el kata gatame en el piso para someter al español.

NEWARK, NEW JERSEY - MAY 09: Yaroslav Amosov of Ukraine, (R), strikes Joel Álvarez of Spain in a welterweight fight during UFC 328 at the Prudential Center on May 09, 2026 in Newark, New Jersey. (Photo by Ishika Samant/Getty Images)

NEWARK, NEW JERSEY - MAY 09: Yaroslav Amosov of Ukraine, (R), strikes Joel Álvarez of Spain in a welterweight fight during UFC 328 at the Prudential Center on May 09, 2026 in Newark, New Jersey. (Photo by Ishika Samant/Getty Images)

¡Amosov domina el primer asalto!

El ucraniano no se deja engañar ante el español. Amosov tuvo la sumisión por kata gatame en los primeros minutos del combate pero Álvarez logra zafar de milagro.

¡BRUCE BUFFER YA PRESENTA A ÁLVAREZ Y AMOSOV!

Los peleadores ya están en el octágono para la tercera preliminar. Keith Peterson es el referí para este combate.

¡Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov ya caminan rumbo al octágono!

Joel Álvarez y Yaroslav Amosov animarán la tercera pelea de la cartelera preliminar de la noche.

¡JIM MILLER DA UN ESPECTACULAR INICIO A LA CARTELERA COESTELAR!

¡GRAN DAWSON Y UNA INCREÍBLE SUMISIÓN!

¡ASÍ TERMINARON LOS PRIMEROS COMBATES DE LA JORNADA!

¡BIENVENIDOS, AMIGOS DE BOLAVIP!

¡IT'S TIME!

UFC 328 ya está aquí: Chimaev defiende el título de los pesos medios ante el temible Sean Strickland y en BOLAVIP te contamos todos los detalles minuto a minuto.

UFC 328 contará con dos batallas titulares en el peso medio y peso mosca.
© Zuffa LLCUFC 328 contará con dos batallas titulares en el peso medio y peso mosca.

La UFC vuelve a encender el octágono este sábado con una cartelera que promete emociones fuertes de principio a fin. UFC 328 tendrá como gran atractivo el esperado choque entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland, dos peleadores con estilos totalmente opuestos que buscarán quedarse con el cinturón de peso medio en una pelea que ya genera enorme expectación entre los fanáticos.

Khamzat Chimaev llega a la velada como campeón invicto y convertido en uno de los nombres más intimidantes de toda la compañía. El checheno ha construido su dominio gracias a una presión asfixiante, derribos explosivos y una intensidad física que suele llevar a sus rivales al límite desde los primeros segundos del combate.

En la otra esquina estará Sean Strickland, excampeón de la división y uno de los strikers más incómodos del circuito. El estadounidense apuesta por el volumen de golpes, el manejo de distancia y una presión constante que desgasta lentamente a sus oponentes, esperando el momento exacto para conectar golpes de poder.

Pero la acción no terminará ahí. La pelea coestelar también promete robarse las miradas, ya que Joshua Van defenderá el título de peso mosca frente al japonés Tatsuro Taira, en un enfrentamiento entre dos de los talentos jóvenes más explosivos y técnicos de la categoría.

En BOLAVIP te contamos todos los detalles minuto a minuto para que no te pierdas ninguna novedad sobre este magno evento.

Sigue acá el minuto a minuto de UFC:

Bastián Gómez
Bastián Gómez
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