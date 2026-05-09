La espera ha terminado 👊 #UFC328 ES HOY

ESTELARES 9pm ET 🇺🇸 / 7pm 🇲🇽 / 10pm 🇦🇷 / 3am 🇪🇸⁣⁣⁣⁣⁣⁣

PRELIMINARES 7pm ET 🇺🇸 / 5pm 🇲🇽 / 8pm 🇦🇷 / 1am 🇪🇸⁣⁣

PRIMERAS PRELIMS 5pmET 🇺🇸 / 3pm 🇲🇽 / 6pm 🇦🇷/ 11pm 🇪🇸

Sáb 9 de mayo | En vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/OoR86KPYxV

— UFC Español (@UFCEspanol) May 9, 2026