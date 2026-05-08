A sus 40 años, el estratega que hoy se desempeña como ayudante del histórico exdefensa paraguayo Celso Ayala, emprende nuevos rumbos en el extranjero.

El fútbol profesional suele tener un vertiginoso ida y vuelta en donde muchos tienen que dar “la vuelta larga” para triunfar. Ejemplo de ello es Marco Gracia, entrenador chileno con pasos formativos en clubes como Macul, Bellavista La Florida y María Pinto, quien hoy vive las dificultades de la alta competencia en el extranjero.

Actualmente, Gracia desempeña el rol de ayudante técnico en el Cajamarca (UTC) de Perú, formando parte del cuerpo técnico encabezado por el histórico exdefensa paraguayo Celso Ayala, recordado ídolo de River Plate y con un paso no muy recordado por Colo Colo.

La realidad que enfrenta en suelo incaico es de máxima presión. El Cajamarca lucha por salir de la zona de descenso en el torneo peruano, una situación que pone a prueba no solo la capacidad táctica, sino también la resiliencia mental de un equipo de trabajo que llegó el pasado 25 de marzo con la urgencia de rescatar una temporada que se ha vuelto cuesta arriba donde cada punto suma.

Para Gracia, este desafío es un peldaño más en su proceso de aprendizaje internacional, donde la exigencia semanal es la única constante.

Esta aventura en Perú no es casualidad, sino el resultado de una búsqueda necesaria. Tras acumular experiencia en diversos países como Paraguay, Venezuela y Panamá, Gracia ha tenido que mirar lejos de las fronteras nacionales para encontrar las oportunidades que, a menudo, se le niegan en un mercado local saturado y, en ocasiones, hermético para los nuevos nombres.

La odisea de buscar una oportunidad lejos de casa

Para Marco, la decisión de partir no fue un capricho, sino una respuesta a la dificultad de abrirse camino en Chile, donde los procesos en Primera B o Segunda Profesional no siempre favorecen la estabilidad de quienes están iniciando sus carreras. Aunque tuvo un breve paso por Deportes Linares, la inestabilidad contractual lo empujó nuevamente a hacer las maletas.

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“He tenido acercamientos, pero en Primera B es bastante difícil para un entrenador que está empezando. (…) Decidí optar nuevamente por salir al extranjero, donde se abren más oportunidades” señaló en diálogo exclusivo con BOLAVIP.

Marco Gracia (a la derecha), DT chileno que se desempeña como ayudante de Celso Ayala en el FC Cajamarca de Perú.

“Espero algún día volver al fútbol chileno, pero allá la exigencia y el rendimiento son más altos”, añadió.

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Su experiencia en Paraguay, dirigiendo al Olimpia de Itá, le dejó una lección clara: el fútbol necesita rodaje y, sobre todo, apuestas reales por el jugador joven, algo que en Chile, según su perspectiva, a veces se sacrifica en favor de un resultadismo cortoplacista.

La sombra de los representantes: ¿Un peligro para la industria del fútbol?

Uno de los temas más delicados que aborda Gracia es la influencia de los representantes en la toma de decisiones, tanto en clubes como en las selecciones nacionales.

Para el asistente técnico, la intromisión de agentes en la confección de las nóminas o en la llegada de jugadores es una práctica que, lejos de ayudar, degrada la competitividad del fútbol chileno.

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“En muchas partes del mundo hay gente que tiene incidencias en clubes, en federaciones, y eso puede ser muy dañino“, sentencia.

El estratega nacional no duda en señalar con ejemplos concretos el impacto negativo de esta realidad: “Recuerdo mucho el caso de un jugador de Huachipato, Bastián Rocco, que sí era titular, y por no firmar por una agencia, lo terminan sacando de la selección. También muchos agentes ponen cuerpos técnicos completos. Creo que la Federación y la FIFA deben establecer parámetros claros; ojalá que todos jueguen por rendimiento y no por favores”.

La proyección de los jóvenes y la falacia del “esfuerzo individual”

Finalmente, el entrenador reflexiona sobre el futuro del fútbol formativo en Chile. Rechaza categóricamente la idea de que llegar al profesionalismo depende exclusivamente de la voluntad del jugador, una frase que suele escucharse en medios tradicionales: “No es que ‘el que quiere, llega’; eso es una falacia. El pobre es pobre porque quiere, es un concepto que no aplica en el fútbol”.

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Su propuesta es clara y apunta a una reforma estructural del sistema: “Será un 20% el talento, un 50% el desarrollo y las herramientas del club, y otro 20-30% la familia y el apoyo”.

En esa línea, insiste en que: “Necesitamos una política deportiva nacional. En Alemania o Bélgica, se trabaja la formación integral: alimentación, educación, psicología. Aquí en Chile priorizamos ganar 1-0 con 11 jugadores y encerrarnos, versus el desarrollo de los chicos. Es mejor perder 2-0, pero que hayan jugado 16 jóvenes y que hayan sumado experiencia”.

“Si queremos achicar la brecha con Europa, debemos entender que el fútbol es desarrollo, no solo el resultado inmediato”, cerró.

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DATOS CLAVE

Marco Gracia se desempeña como ayudante técnico de Celso Ayala en el club Cajamarca de Perú.

El estratega chileno se integró al equipo peruano el pasado 25 de marzo para evitar el descenso.

Gracia registra pasos previos por clubes de Paraguay, Venezuela, Panamá y el club chileno Deportes Linares.

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El técnico propone que el 50% del éxito de un futbolista depende de las herramientas del club.