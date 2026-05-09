¡Atención! Revelan que Universidad Católica apunta a “robarle” un fichaje a Colo Colo: sorpresa en el mercado

El gran presente del delantero argentino comienza a despertar el interés de dos de los tres equipos grandes del fútbol chileno.

El mercado de fichajes comienza a tomar temperatura en el fútbol chileno y los clubes grandes ya empiezan a mover sus piezas pensando en la segunda parte de la temporada 2026.

En Colo Colo buscarían reforzar su plantel para pelear por el título de la Liga de Primera 2026 y también de la Copa de la Liga, donde luchan mano a mano con Coquimbo Unido por un lugar en semifinales.

Y hay un futbolista del torneo nacional que comienza a seducir al técnico Fernando Ortiz gracias a sus destacadas actuaciones durante el semestre. ¿De quién se trata? De Francisco González, quien ha sido una de las grandes figuras de O’Higgins en la presente campaña.

Francisco González acumula 23 partidos en el Capo de Provincia: ha convertido nueve goles y ha dado ocho asistencias | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

Francisco González en el radar de Colo Colo y la UC

No obstante, según reveló el medio partidario Punto Cruzado, Universidad Catolica también estaría siguiendo de cerca la situación del ex Defensa y Justicia y podría meterse de lleno en la pelea por quedarse con el jugador de 24 años.

La intención de los Cruzados sería potenciar su zona ofensiva con futbolistas que atraviesen un buen presente, y el nombre del atacante argentino aparece como una de las alternativas que más seduce en la precordillera.

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De esta manera, el mercado podría sumar un nuevo capítulo entre la UC y el Cacique, quienes nuevamente asoman como rivales fuera de la cancha por un futbolista que viene destacando con fuerza en esta temporada 2026.

En resumen…