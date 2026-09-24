Entre jueves y sábado se disputa la fecha 15 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán 2026.

Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Azerbaiyán en la Fórmula 1, válido por la fecha 15 del Campeonato Mundial que lidera el piloto Kimi Antonelli del equipo Mercedes.

El joven corredor italiano viene de ganar el Gran Premio de Italia y el Gran Premio de España, sumando hasta el momento ocho victorias en la F1. Incluso, podría proclamarse campeón en dos carreras más.

Ahora se viene una prueba de fuego en el circuito callejero de Bakú, uno de los más exigentes del calendario.

Este evento se lleva a cabo entre este jueves 24 y el sábado 26 de septiembre, pues el domingo donde normalmente se disputa la carrera, es feriado en el país euroasiático por el Día de la Conmemoración.

La Fórmula 1 respetó este día que conmemora los fallecidos de la guerra de los 44 días que ocurrió en septiembre del 2020 y adelantó todo en un día.

La acción arranca con las pruebas libres el jueves, luego el viernes se llevará a cabo la clasificación y el sábado culmina con la carrera.

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El circuito callejero de Bakú alberga el Gran Premio de Azerbaiyán 2026. (Foto: Peter Fox/Getty Images)

Los horarios para Chile del Gran Premio de Azerbaiyán

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE

Práctica libre 1: 05:30 horas

05:30 horas Práctica libre 2: 09:00 horas

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

Práctica libre 3: 05:30 horas

05:30 horas Clasificación: 09:00 horas

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SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE

Carrera: 08:00 horas

¿Quién transmite la Fórmula 1?

Toda la acción de la Fórmula 1, incluido cada jornada del Gran Premio de Azerbaiyán 2026, es transmitida a través de ESPN en la plataforma de pago Disney+ en el plan premium.