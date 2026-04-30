La previa del Clásico Regional entre Cobreloa y Deportes Antofagasta ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. Ante los intentos del cuadro “Puma” por traspasarle la presión al elenco minero, el director técnico César Bravo mantuvo la calma y envió un mensaje de confianza absoluta en sus dirigidos.

Para el DT del Zorro, la clave del encuentro de este domingo estará en la evolución táctica que han mostrado ambos equipos y en la capacidad de su plantel para sobreponerse a las ausencias.

“Lo que se diga afuera a nosotros no nos preocupa ni creo que tampoco le damos tanta importancia”, afirmó Bravo con seguridad. El estratega enfatizó que el grupo está enfocado únicamente en los ajustes internos: “Nosotros solamente nos dedicamos a lo nuestro, a los ajustes que tenemos que hacer y ver cómo armamos el equipo”.

Además, destacó que el partido será una realidad deportiva entre dos escuadras que hoy pelean en la parte alta de la tabla.

Cobreloa y Antofagasta animarán el derbi de la región

El enigma de los lesionados: Tapia y Delgado bajo la lupa

Una de las grandes interrogantes en Calama es la presencia de Bastián Tapia y Álvaro Peyota Delgado. Aunque el técnico se mostró optimista, advirtió que la decisión final se tomará al límite del compromiso. “Hasta el día de hoy ya trabajaron casi de forma normal, hay que ver la práctica hoy día y el día de mañana, incluso hasta el día sábado en qué condiciones llegan“, detalló.

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Bravo aseguró que existe la “ilusión y esperanza” de que ambos puedan ser parte del plantel para enfrentar a Antofagasta. No obstante, valoró el regreso de otros nombres y la polifuncionalidad de jugadores como Velasco, de quien destacó su disposición: “Tiene una disposición tremenda para estar dentro del equipo… nos da otra variante, tiene una polifuncionalidad bastante ofensiva”.

Radiografía al rival: El peligro del tridente “Puma”

Respecto al análisis táctico de Deportes Antofagasta, César Bravo reconoció que se enfrentarán a un equipo mucho más maduro que el de las primeras fechas. Identificó el equilibrio defensivo impuesto por Luis Armán y, sobre todo, la peligrosidad de su frente de ataque como los puntos a contrarrestar.

“Hoy en día cuenta con casi tres delanteros… es un tridente de ataque bastante cerrado con respaldo de atrás de Diego Rojas y Cuadra, que es el que maneja los hilos”, analizó el técnico naranja. Ante este panorama, Bravo subrayó la necesidad de hacerse fuertes en condición de local y mantener la concentración, especialmente considerando que han tenido que estructurar una defensa prácticamente nueva debido a las lesiones.

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Mirada al futuro: Refuerzos y cantera

A pesar de que el foco principal es el clásico, el DT admitió que el trabajo de “scouting” para la segunda rueda ya está en marcha. “Siempre llevamos un seguimiento de jugadores, tanto de Primera División, Segunda y Primera B. La idea es buscar las condiciones para fortalecer el equipo e ir viendo los jugadores que tenemos lesionados”, explicó.

Bravo concluyó reafirmando su fe en el grupo humano que lidera: “Para mí, los mejores son los que tengo yo. Trabajan para ser los mejores y esperamos tener el mejor resultado posible el día domingo”. Con la convicción de que el equipo ha ido ajustando sus piezas y recuperando jugadores al 100%, Cobreloa se prepara para defender su localía en uno de los duelos más atractivos de la décima fecha.