Cobreloa se impuso 3-1 ante San Luis de Quillota en el estadio Zorros del Desierto con goles de Diego González, Gustavo Gotti y Matías Sandoval y con esto recuperó la punta luego de dos fechas sin conocer de victorias producto de la derrota ante San Marcos de Arica y el empate con Unión Española.

Una vez finalizado el partido varios jugadores conversaron con Zona de Gigantes de Radio Loa valorando lo que hizo el equipo ante los canarios y ya pensando en el clásico de la región ante Deportes Antofagasta.

Facundo Velazco fue uno de los primeros en valorar el manejo del compromiso, destacando que el equipo supo controlar las acciones para no repetir tropiezos anteriores.

“Fue un partido duro, lo supimos manejar de principio a fin”, señaló el volante, agregando que el triunfo sirve para recuperar la confianza tras las dos derrotas previas. Respecto a lo que viene, Velazco fue claro: “Se viene Antofagasta, un rival muy duro, así que a seguir trabajando con mucha confianza”.

Matías Sandoval marca el tercer tanto de Cobreloa ante San Luis

Por su parte, el goleador Gustavo Gotti resaltó la capacidad de resiliencia del plantel naranja para no caer en la desesperación cuando el partido se tornó trabado.

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“Por momentos nos agarró la pelota, pero nos pudimos replegar bien, quedarnos muy sólidos y poder dejar los tres puntos acá en casa”, analizó el atacante. Agregando que volver a la punta es algo que tiene que ser normal para Cobreloa. “Nosotros vivimos ahí arriba”, indicó.

Además, restó importancia a la competencia individual por ser el máximo artillero del torneo, enfatizando que “nosotros tiramos para el mismo lado”.

El capitán de Cobreloa pone la pelota en el piso

Finalmente, el capitán Rodolfo González puso el foco en la unión del camarín, especialmente tras el infortunio que significó el gol de la visita. “A los defensas y arqueros nos toca estar expuestos a este tipo de situaciones. Le dije (a Diego Tapia) que lo íbamos a sacar adelante, que íbamos a ganar”, reveló el defensor.

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González cerró con una emotiva dedicatoria a la familia del recientemente fallecido Luis Campos “Campito”, utilero de toda la vida del cuadro naranja y una invitación a la hinchada para el próximo clásico regional: “Ojalá sea con aforo completo porque nos vamos a jugar la punta con ellos (Antofagasta)”.