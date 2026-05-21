El recordado defensor lamentó la situación que atraviesa Universidad de Chile, haciendo hincapié en las polémicas dirigenciales.

Este 20 de mayo, se cumplieron nueve años desde el último título de la categoría de honor de Universidad de Chile. En 2017, el cuadro azul alzó la presea del Torneo de Clausura y comenzó una larga sequía, la que Marcos González sufre.

En conversación con BOLAVIP Chile, el recordado defensor expresó su preocupación por el panorama que vive el conjunto estudiantil. Para él, las polémicas dirigenciales están pasando la cuenta.

Según explicó el multicampeón con el elenco universitario, hay que dejar atrás las controversias protagonizadas por la cúpula institucional: el foco debe estar en conseguir la estrella 19.

“Pasan los años y estas situaciones que se viven administrativamente a la larga te pasan la cuenta como plantel. Es difícil mantenerse fuera de eso estando dentro del equipo. Hay muchas cosas que no se están haciendo bien“, lanzó.

“Esa es la meta, duele no salir campeón, más con la U que es un equipo grande. Hay que tratar de cortar esa racha. Hay que ver si este año da o hay que ponerse las pilas para el otro. Pero hay que hacer algo”, agregó.

Marcos González lamenta la falta de títulos para Universidad de Chile. (Foto: Club Universidad de Chile)

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Una voz autorizada para hablar en Universidad de Chile

Cabe consignar que Lobo del Aire cuenta con cuatro títulos de Primera División en el club laico (1999, 2000, 2011-A y 2011-C). A su vez, registra una Copa Chile (2000) en su palmarés y la Copa Sudamericana 2011.

Sin duda alguna, que Universidad de Chile tendrá que esforzarse para no estirar su agonía en la búsqueda de un nuevo trofeo. ¿Caerá en 2026? El camino está cuesta arriba.

En síntesis:

El exdefensor Marcos González lamentó los nueve años de sequía de Universidad de Chile .

lamentó los nueve años de sequía de . El multicampeón criticó el impacto de las decisiones administrativas en el rendimiento del plantel azul .

. La última corona del club en Primera División se consiguió en el Torneo de Clausura 2017.