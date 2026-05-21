El astro portugués consiguió su primer título en Arabia Saudita, luego de cuatro temporadas de espera.

Este jueves Cristiano Ronaldo sumó el título número 34 de su exitosa carrera como futbolista profesional y el primero en el Al Nassr de Arabia Saudita, donde tuvo que esperar casi cuatro años para ser campeón.

El astro portugués se coronó esta jornada en la Saudí Pro League luego de la goleada por 4-1 sobre Damac, donde CR7 convirtió un doblete (62′ y 80′), siendo sustituido a los 87 minutos para los aplausos.

Previo al pitazo final, el ex Real Madrid y Manchester United rompió en llanto sentado en el banco, para luego festejar con la bandera de Portugal.

Tears of joy flowing again for Cristiano Ronaldo 🥹 pic.twitter.com/QFMzLARgN0 — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 21, 2026

Los otros goles fueron de Sadio Mané (33′) y Kingsley Coman (51′), otras de las estrellas que tiene el plantel del Al Nassr.

Con esto, Ronaldo acaba con una sequía de cinco años en clubes, pues su último título había sido la Copa Italia con la Juventus en 2021. Aunque con la selección portuguesa se coronó en la UEFA Nations League 2025.

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WHAT A SEASON. Cristiano Ronaldo leads Al Nassr to the Saudi Pro League title 🎉 pic.twitter.com/zIDhTJXUGW — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 21, 2026

Ahora, el jugador de 41 años se alistará para el Mundial 2026, pues ha sido convocado por el entrenador Roberto Martínez, en el que se espera sea su ‘último baile’.

En síntesis

34 títulos: Cristiano Ronaldo ganó su primer torneo con el Al Nassr.

Cristiano Ronaldo ganó su primer torneo con el Al Nassr. Victoria 4-1: Cristiano Ronaldo anotó doblete ante Damac para ganar la liga.

Cristiano Ronaldo anotó doblete ante Damac para ganar la liga. Mundial 2026: El jugador de 41 años fue convocado por Roberto Martínez.