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¡Al fin se le dio! Cristiano Ronaldo festeja entre lágrimas su primer título con el Al Nassr

El astro portugués consiguió su primer título en Arabia Saudita, luego de cuatro temporadas de espera.

Cristiano Ronaldo se coronó campeón de la Saudí Pro League. (Foto: Captura)
Cristiano Ronaldo se coronó campeón de la Saudí Pro League. (Foto: Captura)

Este jueves Cristiano Ronaldo sumó el título número 34 de su exitosa carrera como futbolista profesional y el primero en el Al Nassr de Arabia Saudita, donde tuvo que esperar casi cuatro años para ser campeón.

El astro portugués se coronó esta jornada en la Saudí Pro League luego de la goleada por 4-1 sobre Damac, donde CR7 convirtió un doblete (62′ y 80′), siendo sustituido a los 87 minutos para los aplausos.

Previo al pitazo final, el ex Real Madrid y Manchester United rompió en llanto sentado en el banco, para luego festejar con la bandera de Portugal.

Los otros goles fueron de Sadio Mané (33′) y Kingsley Coman (51′), otras de las estrellas que tiene el plantel del Al Nassr.

Con esto, Ronaldo acaba con una sequía de cinco años en clubes, pues su último título había sido la Copa Italia con la Juventus en 2021. Aunque con la selección portuguesa se coronó en la UEFA Nations League 2025.

Ahora, el jugador de 41 años se alistará para el Mundial 2026, pues ha sido convocado por el entrenador Roberto Martínez, en el que se espera sea su ‘último baile’.

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En síntesis

  • 34 títulos: Cristiano Ronaldo ganó su primer torneo con el Al Nassr.
  • Victoria 4-1: Cristiano Ronaldo anotó doblete ante Damac para ganar la liga.
  • Mundial 2026: El jugador de 41 años fue convocado por Roberto Martínez.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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