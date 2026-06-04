Fue campeón con Cobreloa de la Primera B y ahora suena como refuerzo en Deportes Temuco: “Fue sondeado”

El elenco de Región de La Araucanía mira a un viejo conocido del fútbol chileno para reforzar su plantel de cara a la segunda parte de la temporada.

Se comienza a cerrar la primera rueda de la Primera B y los 16 equipos ya empiezan a planificar lo que será el próximo mercado de fichajes, instancia en la que podrán incorporar jugadores para potenciar sus planteles de cara a la segunda parte de la temporada.

Uno de ellos es Deportes Temuco, elenco que ha experimentado un importante repunte futbolístico en las últimas fechas y que actualmente marcha en una expectante cuarta posición, a solo cinco puntos del líder Cobreloa.

El Pije, club que tiene a Marcelo Salas como propietario, buscará durante el segundo semestre dar el gran golpe para quedarse con el ascenso directo a la Liga de Primera o, al menos, asegurar un lugar en la liguilla.

David Escalante en la mira de Deportes Temuco

Para ello, ya tendría en carpeta a un posible refuerzo. ¿De quién se trata? De David “Chiquito” Escalante, uno de los grandes protagonistas del último gran logro de los Zorros del Desierto: la obtención del título de Primera B y el retorno de los loínos a la máxima categoría del fútbol chileno.

Según informó el medio PrimeraBChile, el atacante argentino “fue sondeado hace algunas semanas, pero la operación, por ahora, no ha avanzado más”.

David Escalante cuenta con pasos en Santiago Morning, Barnechea, Ñublense, Cobreloa y Curicó Unido | FOTO: Andres Pina/Photosport

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Actualmente, Escalante milita en Acassuso de la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino, aunque una buena oferta podría acercarlo nuevamente al balompié nacional.

En resumen…