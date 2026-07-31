Canarios y talquinos abren este viernes la Fecha 18 de la Liga de Ascenso ¿Dónde ver EN VIVO San Luis vs. Rangers?

La Fecha 18 de la Primera B 2026 se pone en marcha este viernes con el electrizante choque entre San Luis de Quillota y Rangers de Talca, dos elencos que llegan con panoramas diametralmente opuestos en la Liga de Ascenso.

El conjunto dirigido Humberto Suazo, atraviesa un gran momento en la temporada. Los canarios suman cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos y marchan en el cuarto lugar de la tabla con 26 puntos. Una victoria les permitiría acercarse a los puestos de privilegio y meter presión al líder Cobreloa en la lucha por el ascenso.

La realidad de Rangers es totalmente opuesto. El elenco comandado por Ivo Basay ocupa el último lugar de Primera B con apenas cuatro unidades y todavía no conoce la victoria en la presente temporada. Por ello, el cuadro talquino necesita con urgencia sumar para intentar salir del fondo de la tabla.

Humberto Suazo buscará seguir en racha al mando de San Luis de Quillota (Photosport).

¿A qué hora juegan San Luis vs. Rangers?

El encuentro se disputará este viernes 31 de julio, desde las 18:00 horas, en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.

¿Quién transmite el partido?

El compromiso no será televisado por TNT Sports y será transmitido exclusivamente por la plataforma de streaming HBO Max.

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Tabla de posiciones de Primera B