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Liga de Ascenso

¿TNT Sports o HBO Max? La señal que transmitirá EN VIVO San Luis vs. Rangers en Primera B

Canarios y talquinos abren este viernes la Fecha 18 de la Liga de Ascenso ¿Dónde ver EN VIVO San Luis vs. Rangers?

¡San Luis y Rangers abren la fecha en Quillota!
© Facebook¡San Luis y Rangers abren la fecha en Quillota!

La Fecha 18 de la Primera B 2026 se pone en marcha este viernes con el electrizante choque entre San Luis de Quillota y Rangers de Talca, dos elencos que llegan con panoramas diametralmente opuestos en la Liga de Ascenso.

El conjunto dirigido Humberto Suazo, atraviesa un gran momento en la temporada. Los canarios suman cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos y marchan en el cuarto lugar de la tabla con 26 puntos. Una victoria les permitiría acercarse a los puestos de privilegio y meter presión al líder Cobreloa en la lucha por el ascenso.

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La realidad de Rangers es totalmente opuesto. El elenco comandado por Ivo Basay ocupa el último lugar de Primera B con apenas cuatro unidades y todavía no conoce la victoria en la presente temporada. Por ello, el cuadro talquino necesita con urgencia sumar para intentar salir del fondo de la tabla.

Humberto Suazo buscará seguir en racha al mando de San Luis de Quillota (Photosport).

Humberto Suazo buscará seguir en racha al mando de San Luis de Quillota (Photosport).

¿A qué hora juegan San Luis vs. Rangers?

El encuentro se disputará este viernes 31 de julio, desde las 18:00 horas, en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.

¿Quién transmite el partido?

El compromiso no será televisado por TNT Sports y será transmitido exclusivamente por la plataforma de streaming HBO Max.

Tabla de posiciones de Primera B

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Cobreloa 16 9 5 2 34 19 15 32
2 Santiago Wanderers 16 8 5 3 31 18 13 29
3 San Marcos 16 7 7 2 21 11 10 28
4 San Luis 16 7 5 4 26 22 4 26
5 Puerto Montt 16 8 2 6 20 18 2 26
6 U. Española 16 7 4 5 23 20 3 25
7 Temuco 16 6 5 5 26 19 7 23
8 Antofagasta 16 6 5 5 24 19 5 23
9 Copiapó 16 6 5 5 21 23 -2 23
10 Recoleta 16 6 4 6 25 26 -1 22
11 Magallanes 16 6 4 6 24 26 -2 22
12 Curicó Unido 16 4 6 6 17 26 -9 18
13 Iquique 16 3 7 6 20 23 -3 16
14 Unión San Felipe 16 4 4 8 13 29 -16 16
15 Santa Cruz 16 2 6 8 21 30 -9 12
16 Rangers 16 0 4 12 11 28 -17 4
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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