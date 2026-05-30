El equipo de La Araucanía fue hasta el extremo norte, donde se impuso por 1-0 y dio un salto importante en la clasificación de la Primera B.

Este sábado se disputaron cuatro partidos de la Liga de Ascenso 2026 o más conocida como la Primera B, donde hubo resultados importantes mirando a la tabla de posiciones.

Por ejemplo Santiago Wanderers empató 2-2 con Unión Española y podría perder el liderato, dependiendo ahora de Cobreloa que mañana (domingo) recibe al colista Rangers de Talca.

Mientras que por la zona baja, Unión San Felipe tomó un salvavidas luego de vemncer por 1-0 a Deportes Puerto Montt, uno de los protagonistas en la lucha por el título.

Y el partido que cerró la jornada sabatina fue entre San Marcos de Arica y Deportes Temuco, donde los de La Araucanía dieron un gran golpe, pues se impusieron por 1-0 en su visita en el extremo norte.

El único gol fue de Luis Acevedo a los 60 minutos, tanto que le sirve al Indio Pije para saltar a la cuarta posición del torneo con 23 puntos, quedando a tres unidades del puntero.

Mientras que el Santo está tercero con 25 puntos y se vio privado de poder dormir como líder en la Primera B.

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La tabla de posiciones de la Primera B:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Wanderers 26 14 7 5 2 29 17 +12 2 Cobreloa 25 13 7 4 2 27 16 +11 3 San Marcos 25 14 6 7 1 19 10 +9 4 Deportes Temuco 23 14 6 5 3 26 17 +9 5 Antofagasta 22 13 6 4 3 22 15 +7 6 Puerto Montt 22 14 7 1 6 16 15 +1 7 Unión Española 21 14 6 3 5 19 17 +2 8 Recoleta 21 14 6 3 5 23 23 0 9 San Luis 20 14 5 5 4 23 21 +2 10 Magallanes 18 13 5 3 5 20 21 -1 11 Copiapó 18 13 5 3 5 19 22 -3 12 Unión San Felipe 15 14 4 3 7 11 25 -14 13 Deportes Iquique 12 13 2 6 5 15 18 -3 14 Curicó Unido 12 13 2 6 5 14 24 -10 15 Santa Cruz 8 13 1 5 7 17 25 -8 16 Rangers 3 13 0 3 10 11 25 -14

En síntesis

Deportes Temuco venció 1-0 a San Marcos de Arica con gol de Luis Acevedo.

venció 1-0 a San Marcos de Arica con gol de Luis Acevedo. 23 puntos alcanzó Deportes Temuco para instalarse en el cuarto lugar de Primera B.

alcanzó Deportes Temuco para instalarse en el cuarto lugar de Primera B. 25 puntos dejaron a San Marcos de Arica en la tercera posición del torneo.