Se vuelve a encender la lucha por la permanencia en la Primera B, luego del triunfo por 4-0 de Rangers de Talca sobre Unión San Felipe.

Este lunes se continuó disputando la fecha 27 de la Liga de Ascenso o más conocida como Primera B, donde San Luis de Quillota se convirtió en el nuevo líder y Rangers de Talca se acercó a la salvación.

Los Rojinegros disputaron una verdadera final adelantada contra Unión San Felipe por la zona baja, donde el cuadro talquino goleó por 4-0 a los del Valle del Aconcagua en el Estadio Fiscal de Talca.

El Piducano que llegaba como colista con 18 puntos, jugó su mejor partido del año y solo le bastó el primer tiempo para imponerse al Uní-Uní, con los dobletes de Alejandro Márquez (14′ y 36′), y de Ignacio Mesías (40′ y 41′).

Con esto, Rangers llegó a 21 puntos y quedó a solo una unidad de San Felipe y Deportes Santa Cruz, que ayer (domingo) cayó por 2-1 ante Deportes Temuco.

Alejandro Márquez fue figura en la goleada de Rangers. (Foto: @rangersdetalca.cl)

Cabe recordar que solo un equipo desciende a Segunda División, por lo que la lucha por la salvación está al rojo vivo, pues solo quedan tres fechas por delante.

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En el primer turno de esta jornada, San Luis venció por 1-0 en su visita a Deportes Puerto Montt con gol de Fabián Pastenes (13′), convirtiéndose en el nuevo líder del ascenso (50 pts), superando a Cobreloa (48 pts) que el domingo tropezó ante Deportes Copiapó.

La tabla de posiciones de la Primera B: