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Liga de Ascenso

Rangers golea a Unión San Felipe en una verdadera “final” por la permanencia: así queda la tabla de posiciones de la Primera B

Se vuelve a encender la lucha por la permanencia en la Primera B, luego del triunfo por 4-0 de Rangers de Talca sobre Unión San Felipe.

Rangers quedó a un punto de los puestos de salvación. (Foto: @rangersdetalca.cl)
Rangers quedó a un punto de los puestos de salvación. (Foto: @rangersdetalca.cl)

Este lunes se continuó disputando la fecha 27 de la Liga de Ascenso o más conocida como Primera B, donde San Luis de Quillota se convirtió en el nuevo líder y Rangers de Talca se acercó a la salvación.

Los Rojinegros disputaron una verdadera final adelantada contra Unión San Felipe por la zona baja, donde el cuadro talquino goleó por 4-0 a los del Valle del Aconcagua en el Estadio Fiscal de Talca.

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El Piducano que llegaba como colista con 18 puntos, jugó su mejor partido del año y solo le bastó el primer tiempo para imponerse al Uní-Uní, con los dobletes de Alejandro Márquez (14′ y 36′), y de Ignacio Mesías (40′ y 41′).

Con esto, Rangers llegó a 21 puntos y quedó a solo una unidad de San Felipe y Deportes Santa Cruz, que ayer (domingo) cayó por 2-1 ante Deportes Temuco.

Alejandro Márquez fue figura en la goleada de Rangers. (Foto: @rangersdetalca.cl)

Alejandro Márquez fue figura en la goleada de Rangers. (Foto: @rangersdetalca.cl)

Cabe recordar que solo un equipo desciende a Segunda División, por lo que la lucha por la salvación está al rojo vivo, pues solo quedan tres fechas por delante.

En el primer turno de esta jornada, San Luis venció por 1-0 en su visita a Deportes Puerto Montt con gol de Fabián Pastenes (13′), convirtiéndose en el nuevo líder del ascenso (50 pts), superando a Cobreloa (48 pts) que el domingo tropezó ante Deportes Copiapó.

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La tabla de posiciones de la Primera B:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif.
1 San Luis de Quillota 50 27 14 8 5 42 29 +13
2 Cobreloa 48 27 13 9 5 45 29 +16
3 Magallanes 46 27 13 7 7 44 39 +5
4 Deportes Antofagasta 44 27 12 8 7 47 26 +21
5 Santiago Wanderers 44 27 12 8 7 42 30 +12
6 Deportes Recoleta 41 27 11 8 8 39 36 +3
7 Deportes Copiapó 40 27 11 7 9 42 40 +2
8 San Marcos de Arica 39 27 10 9 8 33 27 +6
9 Unión Española 36 27 10 6 11 32 35 -3
10 Deportes Temuco 35 27 9 8 10 42 37 +5
11 Deportes Iquique 34 27 8 10 9 36 30 +6
12 Deportes Puerto Montt 34 27 10 4 13 26 35 -9
13 Curicó Unido 27 27 7 9 11 24 40 -16
14 Deportes Santa Cruz 22 27 4 10 13 28 42 -14
15 Unión San Felipe 22 27 5 7 15 16 48 -32
16 Rangers de Talca 21 27 5 6 16 27 42 -15
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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