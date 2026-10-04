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Liga de Ascenso

Deportes Iquique le da otro golpe a Unión San Felipe: así queda la tabla de posiciones de la Primera B

Los Dragones Celestes se impusieron por 2-0 en su visita al Uní-Uní por la fecha 16 de la Primera B.

Deportes Iquique vence de visita a Unión San Felipe. (Foto: @cdiquique)
Deportes Iquique vence de visita a Unión San Felipe. (Foto: @cdiquique)

Este domingo se sigue dusputando la fecha 16 de la Liga de Ascenso 2026, o más conocida como Primera B, donde se jugaron los partidos claves por la zona de descenso.

Al mediodía Deportes Antofagasta venció por 2-0 al colista Rangers de Talca en la Segunda Región, quitándole las esperanzas de acortar distancia con los dos equipos que están un peldaño por encima.

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Esto porque ayer Deportes Santa Cruz cayó en casa por 2-1 frente a San Marcos de Arica y los Comerciantes siguen solo cuatro puntos por encima de los Rojinegros.

Mientras que esta tarde, Unión San Felipe se inclinó por 2-0 ante Deportes Iquique en el Valle del Aconcagua. El ‘Uní-Uní’ no gana desde hace siete partidos y sigue comprometido en la parte baja.

Los goles de los Dragones Celestes fueron de César González (46′) y Mario López (79′), llegando así a las 31 unidades que lo tienen en la duodécima posición.

Unión San Felipe está cuatro puntos por encima del último, que es Rangers. (Foto: @usanfelipe)

Unión San Felipe está cuatro puntos por encima del último, que es Rangers. (Foto: @usanfelipe)

La pelea por la punta

Cabe recodar que por delante solo restan cuatro fechas, mientras que el líder indiscutido es Cobreloa (48 pts), que el sábado venció agónicamente a Deportes Temuco (1-0) de visita en La Araucanía.

En cambio su escolta, Santiago Wanderers (44 pts), no pudo contra Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura, perdiendo por 2-1.

Ahora a las 17:30 horas, San Luis de Quillota buscará quedar en solitario en la segunda ubicación, pues recibe a Unión Española en el Estadio Lucio Fariña.

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La tabla de posiciones de la Primera B:

Pos.ClubMPWDLGFGAGDPts
1Cobreloa26139444271748
2Santiago Wanderers26128641281344
3San Luis de Quillota25128539291044
4Magallanes2612774238443
5Deportes Antofagasta26118744261841
6Deportes Recoleta2611873834441
7San Marcos de Arica2610973324939
8Deportes Copiapó2610794039137
9Unión Española2510693232036
10Deportes Puerto Montt26104122634-834
11Deportes Temuco2688104036432
12Deportes Iquique2671093530531
13Curicó Unido2669112239-1724
14Deportes Santa Cruz26410122740-1322
15Unión San Felipe2657141644-2822
16Rangers de Talca2646162342-1918
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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