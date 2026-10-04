Los Dragones Celestes se impusieron por 2-0 en su visita al Uní-Uní por la fecha 16 de la Primera B.

Este domingo se sigue dusputando la fecha 16 de la Liga de Ascenso 2026, o más conocida como Primera B, donde se jugaron los partidos claves por la zona de descenso.

Al mediodía Deportes Antofagasta venció por 2-0 al colista Rangers de Talca en la Segunda Región, quitándole las esperanzas de acortar distancia con los dos equipos que están un peldaño por encima.

Esto porque ayer Deportes Santa Cruz cayó en casa por 2-1 frente a San Marcos de Arica y los Comerciantes siguen solo cuatro puntos por encima de los Rojinegros.

Mientras que esta tarde, Unión San Felipe se inclinó por 2-0 ante Deportes Iquique en el Valle del Aconcagua. El ‘Uní-Uní’ no gana desde hace siete partidos y sigue comprometido en la parte baja.

Los goles de los Dragones Celestes fueron de César González (46′) y Mario López (79′), llegando así a las 31 unidades que lo tienen en la duodécima posición.

Unión San Felipe está cuatro puntos por encima del último, que es Rangers. (Foto: @usanfelipe)

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La pelea por la punta

Cabe recodar que por delante solo restan cuatro fechas, mientras que el líder indiscutido es Cobreloa (48 pts), que el sábado venció agónicamente a Deportes Temuco (1-0) de visita en La Araucanía.

En cambio su escolta, Santiago Wanderers (44 pts), no pudo contra Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura, perdiendo por 2-1.

Ahora a las 17:30 horas, San Luis de Quillota buscará quedar en solitario en la segunda ubicación, pues recibe a Unión Española en el Estadio Lucio Fariña.

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La tabla de posiciones de la Primera B: