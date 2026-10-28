Pelea el descenso en Primera B y explota tras suspensión de la última fecha: “Es una locura…”

El arquero Leandro Cañete lamentó la suspensión de la última fecha y empatizó con sus colegas: "Uno como jugador se juega muchas cosas".

La incertidumbre se apoderó de la Primera B. Tras la desafiliación de San Marcos de Arica, la ANFP decidió suspender casi la totalidad de los partidos correspondientes a la Fecha 30 del ascenso, generando la sorpresa y preocupación entre los clubes que se juegan la vida en la parte alta y baja de la tabla de posiciones.

Uno de los afectados es Unión San Felipe, cuadro que pelea por evitar el descenso a la Segunda División y que nuevamente enfrenta un “escritoriazo” administrativo. En conversación con Bolavip Chile, el arquero del ‘Uní Uní’, Leandro Cañete, no ocultó su preocupación por lo ocurrido en las últimas horas.

“Lo único que tratamos de enfocarnos siempre fue en ganar este fin de semana, sabiendo que bajo cualquier resultado nos sirve ganar, cosa que si llegaba a terminar el campeonato no nos pille siendo el últimos. Y la verdad es que todo nos pilla muy de sorpresa, ha sido una locura todo lo que se ha vivido últimamente”, aseguró el formado en la U.

Leandro Cañete lamentó la suspensión de la última fecha de la Primera B (Photosport).

“Esperemos que se resuelva rápido, por el bien de todos al final, de los compañeros que están perdiendo los campeonatos, de los compañeros que están siendo afectados, de los que estamos perdiendo la parte baja, y al final lo ideal es que no se empañe por cosas administrativas”, agregó.

El guardameta también se refirió a la decisión de suspender casi toda la jornada final: “Es lamentable, yo acá en verdad empatizo con mis compañeros que están peleando el campeonato, con los que estamos peleando el descenso, con los que están entrando por una liguilla, porque al final es un año donde uno como jugador se juega muchas cosas”, apuntó.

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“Estas decisiones por ahí se van empañando un poco lo deportivo, tanto la parte alta, media o baja, así que nada, esperemos que se resuelva todo lo más pronto posible, por el bien del fútbol más que nada”, cerró.

En resumen…

Leandro Cañete cuestionó la suspensión de los partidos de la Primera B .

cuestionó la suspensión de los partidos de la . La ANFP suspendió la Fecha 30 tras la desafiliación de San Marcos de Arica .

suspendió la tras la desafiliación de . Unión San Felipe disputa la permanencia en el cierre del torneo de ascenso.