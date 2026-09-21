Chile Sub 20 vs. Paraguay Sub 20: ¿A qué hora y dónde ver a La Roja Femenina en los Juegos Odesur?

La Selección Chilena Sub 20 sale a la cancha para un duelo clave en estos Juegos Odesur.

En esta jornada, la Selección Chilena femenina sub 20 tendrá su tercer y último compromiso dentro de los Juegos Odesur 2026, en donde el equipo nacional se enfrentará ante la Selección de Paraguay.

Las dirigidas por Luis Mena buscan cerrar su participación en la fase grupal con una nueva victoria, resultado que les permitiría asegurar su clasificación a la gran final por la medalla de oro de la competencia.

La Roja femenina llega con el ánimo arriba tras sus dos triunfos en el torneo, luego de imponerse por 3-1 ante Uruguay y golear por 3-0 a Venezuela, resultados que las tienen como las líderes de su grupo A.

Por otra parte, la Selección de Paraguay buscará quedarse con una victoria ante Chile, para poder decir presente también en la ronda de semifinales en esta competencia.

La Roja Femenina busca un nuevo triunfo | Foto: Instagram

¿Cuándo juega Chile femenino sub 20 vs. Paraguay femenino sub 20?

El partido entre Chile femenino sub 20 y Paraguay femenino sub 20 se disputará este lunes 21 de septiembre, a partir de las 10:00 horas de Chile, tras lo que fue su reprogramación del domingo 20 de septiembre tras las malas condicones climáticas en Argentina.

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¿Dónde ver el partido entre Chile femenino sub 20 vs. Paraguay femenino sub 20?

El duelo entre Chile femenino sub 20 y Paraguay femenino sub 20 será transmitido en Chile por TVN y también se podrá seguir de manera online a través de las plataformas digitales de TVN.