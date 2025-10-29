Un verdadero terremoto se vive en la Primera B 2025. La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP emitió una resolución importante que reconfiguró drásticamente la tabla de posiciones.

El fallo sancionó duramente a Santiago Morning, pero benefició directamente a Cobreloa, que ahora se mete de lleno en la infartante lucha por el ascenso.

La resolución acogió una denuncia vinculada al caso Esteban Paredes, que resultó en la resta de seis puntos para el Chaguito. De forma paralela, el fallo otorgó tres puntos claveS a los Loínos (y también a Magallanes), permitiendo a los de Calama escalar posiciones de manera administrativa y presionar a los líderes.

Lo cierto es que los de César Bravo en caso de quedar en el segundo lugar, cambiaría toda la tabla de clasificados, pero todavía deben aguardar por la apelación del elenco de la V Negra.

Actualizada: La tabla de posiciones de la Primera B

# Club Puntos Diferencia de goles 1 Copiapó 52 +21 2 U. de Concepción 52 +12 3 Cobreloa 50 +6 4 SM Arica 45 +1 5 Rangers 43 +3 6 S. Wanderers 41 +5 7 Antofagasta 40 +9 8 Concepción 40 +3 9 San Luis 39 -2 10 Magallanes 35 -2 11 Recoleta 35 -6 12 Curicó 31 -5 13 Santa Cruz 31 -8 14 San Felipe 30 -7 15 Temuco 30 -8 16 Santiago Morning 20 -20

¿Cómo se jugará la última fecha de la Primera B?

Deportes Copiapó – Universidad de Concepción, sábado 1 de noviembre a las 16:00 horas.