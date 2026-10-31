El drama de San Marcos de Arica: “Hay compañeros que tienen familia, son de acá y les viene el bajón”

Camilo Melivilú contestó el llamado de Bolavip Chile para narrar desde Arica el drama y la incertidumbre que viven sus compañeros tras la desafiliación.

Pasan los días y la incertidumbre se sigue apoderando de San Marcos de Arica. Tras el fallo que decretó la desafiliación del elenco nortino, el plantel ariqueño vive horas complejas mientras espera la apelación que deberá revisar la Segunda Sala, en medio de la controversia por la interpretación del artículo 87 de las bases de la competencia.

En conversación con Bolavip Chile, el delantero Camilo Melivilú relató desde la puerta norte del país cómo sobrellevan los días, y aseguró que el plantel de los ‘Bravos del Morro’ no van a detener sus entrenamientos, pese a no tener certezas sobre el futuro de la institución. “Hemos estado entrenando, hoy día tuvimos el último día de entrenamiento, ya volvemos el lunes, así que ya la otra semana igual empezamos a entrenar intensamente, porque uno nunca sabe”, explicó.

Cientos de hinchas salieron a las calles de Arica a expresar su descontento por la desafiliación (Photosport).

“A los ariqueños les pega muy fuerte la desafiliación”

El atacante reconoció que la noticia golpeó especialmente a algunos integrantes del plantel, principalmente a quienes tienen familia y a los jugadores nacidos en Arica, que mantienen un vínculo especial con el club.

“Hay de todo un poco, hay algunos compañeros que tienen familia y que obviamente les viene un bajón, porque hay una incertidumbre también de lo que pueda pasar y para qué decir los que son de acá, los ariqueños, que pega muy fuerte el tema si es que ocurre la desafiliación, es un choque duro, un golpe bajo, así que esperamos nosotros que puedan haber respuestas positivas”, señaló.

Pese al complejo escenario, Melivilú aseguró que la plantilla mantiene la esperanza de que la apelación pueda cambiar el panorama y que los ariqueños sólo pierdan la categoría en vez de la desafiliación.

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“Tenemos que aferrarnos a ese granito de esperanza. Tenemos que estar confiados que puede salir algo positivo y no dejar entrenar porque es nuestro trabajo y tenemos que batallar en cancha, lo tenemos que hacer de la mejor manera y obviamente tenemos muchas ganas de que salga algo bueno”, sentenció.