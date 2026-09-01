En Cobreloa le mandan un fuerte aviso a Santiago Wanderers en Primera B: “Está más que claro que…”

Cobreloa derrotó 2-0 a San Marcos en un duro partido y recuperó la cima en la Primera B. Apenas un gol, los separa de Santiago Wanderers.

La Primera B está al rojo vivo. Cobreloa derrotó este lunes, en un duro partido, a San Marcos de Arica como local por la Fecha 23 de la Liga de Ascenso (2-0) y alcanzó a Santiago Wanderers en la cima de la tabla de posiciones con 41 puntos.

Con un zapatazo de Facundo Velazco (58’) y un penal de Gustavo Gotti (78’), los loínos recuperaron el primer lugar del campeonato y sólo un gol los diferencia de los ‘Caturros’ en la lucha por el ascenso directo a Primera División.

Tras el triunfo, el camarín Naranja festejó la sufrida victoria ante los ‘Bravos del Morro’: “Estamos todos unidos, trabajamos para eso toda la semana, venir a buscar los tres puntos, se logró el objetivo en casa y nada, hay que seguir, estamos en la lucha”, lanzó un eufórico Jorge Paul Gatica, quien le cambió la cara a Cobreloa tras su ingreso en el segundo tiempo.

“Los pequeños detalles ya marcan la diferencia…”

Por su parte, Gustavo Gotti, quien desde los doce pasos sentenció el triunfo en el Zorros del Desierto se refirió a la apretada lucha que mantendrán con Santiago Wanderers hasta el final del torneo.

“Con Wandereres tenemos los mismos puntos y estamos arriba, pero está más que claro que este torneo es durísimo, los que vienen abajo también vienen empujando, todos los partidos van a ser así duros”, sostuvo el goleador que llegó a los 100 partidos con la camiseta naranja.

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En esa línea, Gotti aseguró que el torneo se definirá por milímetros. “Los pequeños detalles ya marcan la diferencia, así que Dios quiera nos siga acompañando en esta fecha. Ahora nos toca un sintético, un equipo que juega la pelota y tenemos que prepararnos para eso”, agregó.

El argentino hacía referencia al próximo desafío del conjunto calameño, que en la Fecha 24 deberá visitar a San Luis de Quillota en el Estadio Lucio Fariña. El duelo se jugará el próximo sábado a las 17:30 horas.