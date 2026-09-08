Los Rojinegros están llevando adelante una remontada de otro mundo y este martes lograron su cuarto triunfo consecutivo.

Una situación poco antes vista se está viviendo en la Liga de Ascenso o más conocida como Primera B, donde Rangers de Talca comenzó la segunda rueda con solo tres puntos, sin poder ganar, y ahora consiguió su cuarto triunfo consecutivo.

Este martes los rojinegros visitaron a Deportes Puerto Montt en la Región de Los Lagos por la fecha 25, un escenario adverso para los piducanos, pero que no fue impedimento para llevarse las tres unidades al Maule.

Los pupilos de Ivo Basay se impsuieron por 2-1, abriendo el marcador mediante un golazo Damián González (16′).

En el segundo tiempo empató el Velero a través de un penal ejecutado por Richard Paredes (66′). Pero la visita no se rindió y encontró el gol del triunfo con un cabezazo de Ignacio Mesías cerca del final (79′).

Con este resultado, Rangers alcanzó a Deportes Santa Cruz con 18 puntos y ahora no es el exclusivo colista de la tabla de posiciones, aunque sigue ocupando la última ubicación (16°) por diferencia de goles.

Eso sí, el cuadro de la Sexta Región tiene que jugar mañana su partido por esta fecha, que será de visita ante Deportes Iquique en el norte grande.

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Por delante todavía quedan seis fechas para que se defina quién se salvará y quién descenderá a Segunda División, que es la tercera categoría del fútbol chileno y la última profesional.

Damián González abrió la senda del triunfo para Rangers. (Foto: @rangersdetalca.cl)

Por su parte, Puerto Montt queda en la octava posición con 34 unidades, colgando de la zona de clasificación para la liguilla.

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Cabe recordar que el líder de la Primera B es Santiago Wanderers con 44 puntos, equipo que esta noche visita a Deportes Temuco desde las 20:30 horas en el Estadio Germán Becker.

La tabla de posiciones de la Primera B: