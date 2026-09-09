Fútbol hoy, miércoles 9 de septiembre: Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y más

Los futboleros tendrán una nueva jornada cargada de fútbol para lo que será este miércoles 9 de septiembre, en la que las principales competencias internacionales vuelven a tener acción con partidos bastante atractivos alrededor del mundo.
Sin duda que uno de los grandes atractivos de la jornada es la UEFA Champions League, la continuará con su primera fecha de la fase liga, en donde en esta jornada saltarán a la cancha equipos como el PSG, Barcelona, Atlético de Madrid, Arsenal y Liverpool.
Los duelo de esta jornada serán: Barcelona vs Feyenoord, Stuttgart vs Viking, Liverpool vs Atlético de Madrid, PSG vs Slovan Bratislava, Napoli vs Arsenal y Sporting de Lisboa vs Galatasaray.
Por otra parte, en Inglaterra también habrá acción en la Copa de la Liga, en donde el Chelsea verá acción y en el Stamford Bridge se enfrentará ante Leeds United.
El Arsenal saltará a la cancha | Foto: Getty Images
Donde también habrá acción y muy importante es en el fútbol sudamericano, donde se disputarán dos encuentros de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores: Palmeiras vs LDU de Quito y Estudiantes de La Plata vs Corinthians.
Por otra parte, la Copa Sudamericana también tendrá protagonismo con el inicio de otra de sus series de cuartos de final, en donde el Santos de Neymar se verá las caras ante Atlético Mineiro por los cuartos de final de ida.
Finalmente, la Liga de Ascenso del fútbol chileno también tendrá acción durante esta jornada, con tres encuentros correspondientes a la fecha 25, en la que Deportes Recoleta enfrentará a San Marcos de Arica, Deportes Copiapó ante Magallanes y Deportes Iquique recibirá a Deportes Santa Cruz.
La agenda para este miércoles 9 de septiembre
UEFA Champions League 26/27
13:45 horas: Barcelona vs Feyenoord – Disney+
13:45 horas: Stuttgart vs Viking – Disney+
16:00 horas: Liverpool vs Atlético de Madrid – Disney+
16:00 horas: Napoli vs Arsenal – Disney+
16:00 horas: PSG vs Slovan Bratislava – Disney+
16:00 horas: Sporting de Lisboa vs Galatasaray – Disney+
Copa de la Liga Inglesa
16:00 horas: Chelsea vs Leeds United – Disney+
Copa Libertadores
19:00 horas: Palmeiras vs LDU Quito – Disney+
21:30 horas: Estudiantes de La Plata vs Corinthians – Disney+
Copa Sudamericana
19:00 horas: Santos vs Atlético Mineiro – Disney+
Liga de Ascenso
18:00 horas: Deportes Recoleta vs San Marcos de Arica – TNT Sports
20:30 horas: Deportes Copiapó vs Magallanes – TNT Sports
20:30 horas: Deportes Iquique vs Deportes Santa Cruz – HBO Max