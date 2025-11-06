La campaña 2025 de Santiago Wanderers ha sido un reflejo de los últimos años: de más a menos, marcada por la irregularidad y con los hinchas para nada contentos con el nivel mostrado en la Primera B.

Lo cierto es que el cuadro caturro clasificó con lo justo a la Liguilla de Ascenso, favorecido por el triunfo de Santiago Morning por 3-0 sobre San Luis de Quillota.

Mientras aguarda rival en los cuartos de final —que podría ser Deportes Copiapó o Cobreloa, dependiendo de la resolución del caso Esteban Paredes—, el club vive días agitados fuera de la cancha.

En Santiago Wanderers siguen soñando con el tan anhelado ascenso a Primera División | FOTO: Sebastian Cisternas/Photosport

En los últimos días, el medio Primera B Chile informó que David Pizarro y Jorge “Potencia” Vargas estarían evaluando realizar una oferta por el 80% de las acciones que posee Reinaldo Sánchez, actual presidente de la institución verde.

Jorge ‘Potencia’ Vargas aclara los rumores

Sin embargo, en conversación con Liga Sports, el exdefensor de la Roja salió a desmentir categóricamente la versión.

“Absolutamente falso, creo que se malinterpretó el hecho de que haya ido al estadio el fin de semana. Como todas las semanas, voy a ver muchos encuentros deportivos”, explicó Vargas.

El exjugador agregó que su presencia en el recinto fue “malinterpretada”, aclarando que no existe ningún tipo de negociación o interés en adquirir el club.

“Wanderers es una gran institución, pero estoy abocado solamente en poder dirigir un equipo y no hacer negocios de compras de algún club deportivo”, sentenció el histórico defensor.

En síntesis…

