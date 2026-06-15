Luego del portazo de Cobreloa, el delantero Felipe Flores dio un giro de timón absoluto y se convirtió de forma oficial en el flamante refuerzo de Deportes Recoleta de cara a la exigente segunda rueda de la Primera B. Con esto, el atacante sella un nuevo e importante desafío en su extensa bitácora deportiva.

La teleserie invernal llegó a su fin luego de que el ariete lograra destrabar de forma definitiva su situación contractual en la Región de Valparaíso. Felipe Flores se desvinculó de las filas de San Luis de Quillota y llegó a un completo acuerdo económico con la dirigencia capitalina para vestir la casaquilla del conjunto “textilero” durante el segundo semestre liguero.

La noticia fue celebrada con algarabía por las plataformas oficiales del cuadro recoletano, quienes le dieron una calurosa bienvenida a su nuevo búnker en la zona norte de Santiago: “¡BIENVENIDO A TU NUEVA FAMILIA, FELIPE FLORES!”, postearon con orgullo. Desde la interna institucional agregaron que “con una destacada y extensa trayectoria en el fútbol chileno, nos llena de orgullo anunciar la incorporación de Felipe Flores a Deportes Recoleta. Estamos seguros de que su liderazgo y compromiso serán un gran aporte para nuestra institución“.

Francisco Arrué tiene a su primer refuerzo de cara a la segunda rueda

El primer golpe a la mesa de Francisco Arrué

La llegada del exgoleador colocolino representa una tremenda bocanada de aire fresco para la planificación técnica del primer equipo. El fichaje de Felipe Flores se traduce en el primer movimiento oficial que realiza Deportes Recoleta en este mercado de invierno.

Cabe recordar que, según el reglamento del balompié nacional, todos los clubes de la categoría cuentan con un total de tres cupos disponibles para potenciar de forma libre sus planteles con miras a la segunda mitad de la competencia. Con este panorama, el estratega Francisco Arrué ya tiene en sus manos a su primer y gran refuerzo para ir a dar pelea en la parte alta de la tabla de posiciones.