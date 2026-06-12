Felipe Flores volvió a la carga en contra del entrenador de San Luis, afirmando que no le dirigía la palabra, ni le daba el saludo.

El mercado de fichajes de la Primera B se enciende con un testimonio que cala hondo en el camarín canario. En una reveladora e íntima entrevista con BOLAVIP, el atacante Felipe Flores repasó las heridas que dejó su última etapa en San Luis de Quillota, apuntando directamente al distanciamiento que sufrió por parte del estratega Humberto Suazo.

Junto con detallar el frío trato que recibió, el goleador adelantó que este fin de semana tomará una decisión junto a su familia entre las tres propuestas que tiene sobre la mesa.

El formado en Colo Colo repasó con total franqueza el amargo final de su ciclo en Quillota, reconociendo que la falta de comunicación por parte de quien fuera su compañero en el cuadro albo lo golpeó de manera profunda en lo personal. El delantero acusó que las promesas de diálogo al inicio de la temporada jamás se concretaron, transformándose en una situación insostenible en el día a día.

“No, no, no. Con Humberto el tema me dolió demasiado, porque para serte sincero, de los seis meses que estuve, una vez que se puso el buzo, nunca más me habló. A principio de año me dijo que íbamos a tener una charla, la cual nunca fue, y al pasar de los meses me di cuenta de que hasta el saludo se me negaba. Sabía que no iba a jugar, y era ir a entrenar todos los días sabiendo que no iba a ser considerado, era desesperante. Busqué una salida, que era lo más sano para ambas partes”, desnudó Flores en BOLAVIP.

Frente a este adverso panorama, el artillero decidió rescindir su vínculo para buscar nuevos horizontes. En esa línea, confirmó que su teléfono no ha parado de sonar y que maneja opciones muy claras para continuar en la Primera B.

Felipe Flores acusa a Humberto de haberle quitado hasta el saludo.

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“Hay algunas opciones en la mesa que salieron para tratar de seguir compitiendo. Se habla de Recoleta, se habla de Cobreloa, se habla de Rangers. Por ahí va el tema, tengo dos opciones claras y este fin de semana espero tomar la decisión junto a mi familia”, complementó.

El plan para el retiro: “Mi idea es dedicarme a la parte técnica”

A pesar de que se siente en plenitud física para estirar su carrera en el profesionalismo y aportar con goles en su próximo destino, “FF17” mira de reojo el horizonte y dejó en claro que ya comenzó a pavimentar el camino para cuando llegue el momento de abandonar las canchas de manera definitiva.

El delantero confesó que su gran objetivo es mantenerse ligado a la actividad, pero desde la vereda del estratega. “Sí, la idea después es dedicarme a la parte técnica, seguir ligado al fútbol. De hecho, este año ya en diciembre termino mi tercer año de la carrera de director técnico del INAF, así que ya estaría listo con ese cartón”, sentenció con orgullo Felipe Flores, avisando que su historia con el balón está lejos de terminar.