La interna del conjunto naranja se sacudió con fuerza debido a las constantes versiones de prensa que vinculaban a diversos nombres de la escena nacional con el reducto minero. Ante este escenario de incertidumbre y especulaciones cruzadas que desvían el foco de atención del plantel profesional, la gerencia técnica tomó la determinación de salir al paso de manera pública. Mauricio Pozo, en su rol de máximo responsable de la conformación de la plantilla, decidió rayar la cancha con un mensaje nítido y directo para terminar de raíz con los trascendidos.

Al ser consultado sobre el supuesto interés real de la dirigencia por un ex jugador de Universidad de Chile, una de las opciones que con mayor fuerza se comentaba en los pasillos del club, el dirigente fue tajante y no titubeó al momento de sepultar la alternativa.

“Es un jugador que tuvo buenas temporadas en Wanderers que por diferentes motivos hoy no está jugando y eso está en la balanza, hoy lo descartamos porque si bien es cierto es importante no está jugando”, indicó.

Haciendo referencia a que el también otrora atacante de Santiago Wanderers no ha estado activo la primera parte del año y así es difícil considerarlo.

Cobreloa descarta a Juan Ignacio Duma.

Mauro Pozo reitera el portazo a Felipe Flores

Asimismo, el gerente deportivo aprovechó la instancia para referirse a la ola de comentarios que ponían al experimentado y polémico delantero Felipe Flores en la órbita de un posible y bullado retorno a la institución del norte. Sin rodeos ni dobles lecturas, el encargado de las contrataciones en Calama le bajó el pulgar de forma definitiva al atacante formidado en Colo Colo al manifestar textualmente en el mismo registro: “No, para nada, me llama la atención porque acá nadie ha llamado por él“.

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Con estas categóricas definiciones, la dirigencia de los “Zorros del Desierto” busca limpiar el panorama y enfocar todos sus esfuerzos económicos y logísticos en las verdaderas prioridades que ha solicitado el cuerpo técnico para la exigente segunda mitad del año. La intención de la mesa directiva loína es abrochar elementos que cumplan estrictamente con las necesidades tácticas del equipo, evitando desgastarse en nombres que solo forman parte del habitual humo que rodea al mercado de fichajes invernal.