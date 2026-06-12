Aunque sabe que la tarea es muy difícil, el estratega rojinegro está seguro que lo logrará y entrega sus secretos para lograrlo.

El panorama en la Región del Maule no da margen de error y en el campamento piducano lo tienen más que claro. Luego de un arranque de semestre sumamente complejo que mantiene al equipo en la zona roja con apenas tres puntos en 15 fechas, el director técnico de Rangers de Talca, Ivo Basay, conversó con BOLAVIP y desmenuzó la cruda realidad del club.

Con el temple que lo caracteriza, el Hueso no ocultó la presión que se vive en la interna, pero avisó que la única fórmula para revertir el presente es el trabajo duro y la entereza para asumir las críticas del hincha.

El experimentado adiestrador chileno analizó el momento que vive la escuadra talquina, enfatizando que la crisis requiere un compromiso absoluto de todo el plantel para encarar lo que queda de torneo.

“Creo que hay que ponerse serios, hay que ponerse a trabajar. Es un equipo que le cuesta… lógicamente hay que ponerse serios, mirar para adelante y saber la situación en la que estamos y tratar de sacarla adelante de la forma que sea”, disparó con total honestidad el estratega en el diálogo.

Rangers de Talca necesita una segunda rueda perfecta para salvarse del descenso.

Frente a la molestia generalizada de la fanaticada rojinegra por los malos resultados, Basay lejos de evadir el conflicto, llamó a sus dirigidos a asimilar los cuestionamientos con madurez. “Con hablar de lo que pasó, ya está. Ahora hay que preocuparse de sacar buenos resultados, pasar a ganar y poder por ahí también… los que son más, les cuesta más a lo mejor engancharse, por otros que son un poquito más fuertes y poder nivelar el equipo también”, complementó.

Publicidad

El DT de los piducanos recalcó que la convicción de la plantilla debe estar puesta en los objetivos colectivos y en la urgencia de sumar puntos con urgencia para alejarse de la parte baja. “El equipo está metido, los refuerzos ya llegaron, gracias a Dios los podemos inscribir para la próxima fecha. Creo que en la medida que todo vaya sumando de a poco, nos vamos a ir haciendo un equipo mucho más competitivo”, analizó de cara a la segunda rueda.

Ivo Basay adelanta cómo será la segunda rueda en la Primera B

Respecto al durísimo calendario de la Primera B, el exdelantero nacional remarcó que el equipo debe mentalizarse para jugar cada partido como si fuera una final, apelando a la jerarquía del grupo. “Todos dicen que la segunda rueda va a ser complicada, yo creo que sí, va a ser dura. Aparte que queda una vuelta completa y, lógicamente, dependiendo de reforzarse como corresponde, se pueden pelear mano a mano ya los partidos, como tendría que haberlos peleado siempre Rangers”, sentenció el jefe técnico.

Finalmente, el “Hueso” confesó que el trabajo mental ha sido una de las vallas más complejas de superar en el camarín maulino en las últimas semanas. “Mucho trabajo psicológico… demasiado, de harto también. Pero obviamente la interna se vive con la convicción de que este plantel tiene las herramientas necesarias para revertir la historia”, concluyó Basay, pasándole la pelota a sus pupilos para el próximo desafío de la división de plata.