Felipe Flores relata quiebre irreparable con Humberto Suazo en San Luis de Quillota: “Me decepcionó”

El ahora ex jugador de San Luis de Quillota y compañero de Humberto Suazo en Colo Colo relató el quiebre de la amistad.

San Luis de Quillota anunció el día de ayer que Felipe Flores, en conjunto con la dirigencia canaria, llegaron a un acuerdo y el jugador no seguirá formando parte del cuadro que milita en la Primera B y busca el ascenso.

En diálogo con AS, Flores contó parte de los motivos que lo llevaron a esta decisión y apuntó contra Humberto Suazo, DT y ex compañero de equipo en Colo Colo: “Hace algunos meses ya tenía en mente poder firmar mi finiquito con San Luis. Desde principios de año sabía que no iba a jugar”, dijo.

“Yo tengo una excelente relación con la directiva y la hinchada del club, pero con el cuerpo técnico no había comunicación, con suerte nos saludábamos. Me decepcionó la actitud de Humberto (Suazo), sobre todo porque fuimos compañeros”, complementó.

Apuntaron sin piedad contra Humberto Suazo. | Foto: Photosport

En esa línea, FF 17 no se guarda absolutamente nada y agrega: “A principio de año se le comentó al entrenador que yo quería irme a préstamo. Creo que por ahí se pudo haber dañado la relación, porque tras episodio todo se cortó”.

¿Podría haber sido distintas las cosas? Flores responde: “Se pudo haber llevado de mejor forma. Nunca tuve altercado con él, ni una pelea, menos un cruce de palabras. No había relación. Ir a entrenar sabiendo que no vas a jugar es decepcionante”.

Publicidad

Lo cierto es que el formado en las inferiores de Colo Colo no va más en Quillota y ahora suena en dos equipos de la Primera B: uno de Santiago y uno de región según confesó el mismo jugador a medio previamente citado.

En síntesis

Felipe Flores acordó su salida de San Luis de Quillota tras no sumar minutos.

El delantero apuntó contra Humberto Suazo, director técnico del equipo, por falta de comunicación.

Publicidad