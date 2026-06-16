¿Arturo Vidal o Rodrigo de Paul? La respuesta de Sergio Agüero que sorprende a todo Chile y Argentina

El ex delantero de la Selección Argentina fue consultado sobre qué jugador era más completo y su respuesta sorprendió.

El ex jugador de fútbol, Sergio Agüero, por mucho tiempo fue un fijo en la Selección Argentina y sufrió con la Selección Chilena, toda vez que estuvo en cancha las dos veces que La Roja se quedó con la Copa América 2015 y 2016, respectivamente.

El día de ayer se hizo viral la participación del ‘Kun’ en un podcast junto a leyendas peruanas y le preguntaron quién era mejor: Arturo Vidal o Rodrigo De Paul, campeón del mundo y bicampeón de América con la albiceleste.

La respuesta sencillamente dejó en shock tanto a argentinos como chilenos: “Bueno, sí, pero quizás también por los clubes que ha jugado Vidal, históricamente si lo analizas más por el rendimiento de todos los años es Vidal”.

El Kun Agüero se queda con la carrera de Vidal. | Foto: Photosport

De igual manera, Agüero no dejó pasar la chance de lanzarle flores a su compatriota: “Le tengo mucho respeto a Rodrigo y para mí en la Selección es de las piezas más importantes del equipo”, agregó.

Para cerrar su idea, Agüero reconoce la trayectoria de Arturo Vidal y todo lo que ganó en clubes como la Juventus, Inter de Milán, FC Barcelona y Bayern Múnich, entre otros: “Comparando a nivel de clubes y a largo plazo, creo que es Vidal”, remató.

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Así las cosas, Sergio Agüero se saca la camiseta para opinar de uno de los volantes más completos del fútbol en los últimos 10 años y, pese a que De Paul lo ganó todo con Argentina, pone a Vidal por encima de su ex compañero.

En síntesis

Sergio Agüero afirmó que Arturo Vidal supera a Rodrigo De Paul a nivel de clubes.

Arturo Vidal fue destacado por su trayectoria en la Juventus, Barcelona y Bayern Múnich.

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