Figura de Rangers destapa el momento exacto en que comenzó la remontada en Primera B: “Ese día…”

Rangers está viviendo un presente que hace algunas semanas parecía imposible. El cuadro Piducano consiguió ante Puerto Montt su cuarto triunfo consecutivo y firmó una increíble remontada en la parte baja de la tabla de posiciones de Primera B, alcanzando los 16 puntos y quedando igualado con Santa Cruz.

Con la ilusión de conseguir la salvación más viva que nunca, el volante Damián González, una de las figuras en el triunfo ante los ‘Salmoneros’ destacó el gran momento que atraviesa el equipo. “Estamos muy contentos con este presente, pero con los pies sobre la tierra, que aún nos quedan seis finales y tenemos que ir por todo”, aseguró González en Radio ADN.

Damián González marcó la apertura de la cuenta en la victoria ante Puerto Montt (Facebook).

El volante recordó las dificultades que atravesó Rangers durante buena parte de la temporada. “Estamos en un buen momento. Hace un mes atrás nos pegaba en el palo y salía, o nos pasaban cosas increíbles, de no entender. Hoy por suerte estamos en otra situación. Yo siempre dije que esto en un momento iba a cambiar, porque no hay un mal que dure para siempre y yo lo sentía así. Los veía trabajar a mis compañeros y sentía que éramos merecedores de este presente”, agregó.

La derrota ante Magallanes fue clave en la remontada de Rangers

González, además, reveló cuál fue el momento clave que marcó un antes y un después en la campaña rojinegra. Fue en la dura derrota ante Magallanes, ocurrida hace cinco fechas, cuando los talquinos terminaron perdiendo 2-3 pese a jugar con dos hombres más y bajo una intensa lluvia.

“Sí, ese partido fue increíble la forma en la que se nos escapa. No entendíamos el por qué estábamos atravesando ese momento. Gracias a la lluvia de ese día siento que nos limpiamos”, confesó el mediocampista.

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“Tenemos un grupo de personas hermoso que es lo que nos ha mantenido con vida, porque creo que en otras situaciones no sé si hubiésemos encontrado la salida”, cerró.

Tabla de posiciones de Primera B