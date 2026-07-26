El elenco "Piducano" no levanta cabeza y dejó escapar los tres puntos de local. En paralelo, Puerto Montt dejó la victoria en casa.

La jornada de la Primera B dejó movimientos importantes en la parte alta y media de la tabla, con partidos intensos que comienzan a perfilar la lucha por el ascenso.

En el sur, Puerto Montt se hizo fuerte en casa y superó por 3-2 a Deportes Antofagasta en un duelo lleno de emociones. El elenco local supo golpear en momentos clave y resistir la reacción visitante, sumando tres puntos que lo mantienen en la pelea.

En otro de los compromisos de esta jornada, Rangers y Deportes Copiapó protagonizaron un empate sin goles en un partido mucho más trabado. Ambos equipos carecieron de claridad en los metros finales y terminaron repartiendo puntos en un resultado que poco les sirve considerando sus aspiraciones en el campeonato.

Copiapó, eso sí, logró sumar fuera de casa y mantenerse en la zona media, mientras que Rangers sigue complicado en zona de descenso Segunda, sin poder encontrar el rumbo en una campaña que se le ha hecho cuesta arriba desde el inicio.

Así queda la tabla de Primera B

Con estos resultados, la tabla sigue liderada por Cobreloa con 32 puntos, seguido de cerca por Santiago Wanderers con 29. San Luis completa el podio con 26 unidades, mismas que ahora alcanza Puerto Montt, que se mete de lleno en la pelea tras su victoria.

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En cuanto a los equipos protagonistas de esta jornada, los “Salmoneros” escalan al cuarto lugar con 26 puntos, consolidando su buen momento.

Antofagasta se queda en la séptima posición con 23 unidades, mientras que Copiapó también suma 23 pero se ubica octavo por diferencia de goles. Rangers, en tanto, continúa como colista con apenas 4 puntos, cada vez más comprometido en la tabla.

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Cobreloa 16 9 5 2 34 19 15 32 2 Santiago Wanderers 16 8 5 3 31 18 13 29 3 San Luis 16 7 5 4 26 22 4 26 4 Puerto Montt 16 8 2 6 20 18 2 26 5 San Marcos 15 6 7 2 19 11 8 25 6 Temuco 16 6 5 5 26 19 7 23 7 Antofagasta 16 6 5 5 24 19 5 23 8 Copiapó 16 6 5 5 21 23 -2 23 9 U. Española 15 6 4 5 21 19 2 22 10 Recoleta 15 6 4 5 24 24 0 22 11 Magallanes 15 6 4 5 24 24 0 22 12 Curicó Unido 16 4 6 6 17 26 -9 18 13 Iquique 16 3 7 6 20 23 -3 16 14 Unión San Felipe 16 4 4 8 13 29 -16 16 15 Santa Cruz 16 2 6 8 21 30 -9 12 16 Rangers 16 0 4 12 11 28 -17 4